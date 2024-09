Impianti: il Cesena FC (Serie B) inaugura il nuovo campo di Martorano

Ancora pochi giorni alla inaugurazione del nuovo campo in erba sintetica del centro sportivo di Martorano che, in questa stagione, ospiterà le gare del campionato di Primavera 1 e del campionato Under 18 del Cesena FC e quelle del campionato di serie B femminile, in programma sabato 14 settembre in via Calcinaro 1165.

La giornata verrà aperta alle ore 10.00 da un incontro amichevole che vedrà scendere in campo una selezione di “Vecchie Glorie” del Cesena (da quest’anno nuovamente in Serie B) opposta ad una rappresentativa del comune di Cesena.

Al termine dell’incontro, alle ore 11.30 si svolgerà la cerimonia del taglio del nastro alla presenza del dindaco Enzo Lattuca e del vicesindaco Christian Castorri, e a seguire (ore 11.45) la conferenza stampa insieme al presidente di Campus Cesena Sport, Cesare Pollini, e al direttore generale del Cesena FC, Corrado Di Taranto (nella foto in primo piano).