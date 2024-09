Macron si lega a World Curling

Macron entra nel mondo del curling e lo fa a livello mondiale. Il brand italiano è diventato il partner tecnico di World Curling, la federazione sportiva internazionale che dirige e regola lo sport del curling in tutto il mondo e in tutte le sue specialità. Macron fornirà i capi d’abbigliamento tecnici agli ufficiali di gara impegnati in tutte le manifestazioni che World Curling organizza e gestisce, comprese le gare in programma nelle prossime Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026.

Il curling ha origini molto lontane nel tempo e si ritiene che sia tra gli sport di squadra più antichi del mondo. Il “gioco tuonante”, come veniva chiamato per il particolare rumore che la pietra in granito fa scivolando sul ghiaccio, appare già in alcuni dipinti di un artista fiammingo del XVI secolo che raffiguravano un’attività simile al curling praticata su stagni ghiacciati. La prima prova scritta apparve in latino, in Scozia, su un documento nel quale si parla di sfida tra un monaco dell’abbazia di Paisley e un rappresentante dell’abate. Sempre in Scozia, che si può ritenere la patria di questo sport, sono nati i primi club di curling riconosciuti, e dal Regno Unito il curling è stato ‘esportato’ in diversi Paesi del mondo, in alcuni dei quali oggi è ancora più diffuso che nel suo luogo d’origine.

World Curling nasce ufficialmente come Federazione nel 1965 e attualmente vanta 74 paesi membri. Tra i primi iscritti, naturalmente la Scozia, quindi Svezia, Norvegia, Francia, Canada, mentre le ultime Federazioni affiliate sono state quella del Principato di Monaco quest’anno e quelle di Pakistan, Filippine e Porto Rico nel 2023. Il curling è sport olimpico dall’edizione del 1998 a Nagano, in Giappone, ed è stato inserito nel programma dei Giochi paralimpici a partire dalle Olimpiadi di Torino 2006.

“Siamo felici di annunciare questo accordo con una Federazione di livello mondiale come World Curling. – ha dichiarato Gianluca Pavanello, CEO di Macron – Una partnership che ci consente di ampliare il bouquet di federazioni che Macron supporta e che conferma la qualità e tecnicità del nostro abbigliamento, in grado di soddisfare le esigenze di chi pratica sport ad ogni livello e in ogni disciplina. Gli ufficiali di gara di World Curling avranno a disposizione capi innovativi, comodi, performanti e allo stesso tempo dal design curato ed elegante”.

James Beatt, responsabile della strategia commerciale del World Curling, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di avere Macron come partner tecnico ufficiale per fornire l’abbigliamento al nostro personale durante i campionati internazionali. Come sport invernale, siamo molto attenti al riscaldamento globale e l’approccio di Macron a una maggiore sostenibilità ambientale attraverso le sue varie iniziative è stato un fattore significativo per questa partnership. L’accordo con Macron ci consentirà di ridurre notevolmente il nostro impatto ambientale, utilizzando materiali più sostenibili per il nostro abbigliamento e riducendo gli sprechi attraverso la fornitura di indumenti di qualità e con un lungo ciclo di vita”.