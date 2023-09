Il Tottenham Hotspur lancia il suo fan token in partnership con Socios.com

Il Tottenham Hotspur lancia il suo Fan Token nell’ambito della partneship con Socios.com, per offrire ai tifosi in tutto il mondo accesso a una singolare gamma di attività, premi ed esperienze relative al club.

I Fan Token Spurs diventano un vantaggio aggiuntivo all’interno del programma di Membership del club; tutti i member One Hotspur e One Hotspur Connect che hanno almeno 18 anni riceveranno un Fan Token offerto, mentre i member One Hotspur+ e tutti gli abbonati stagionali ne riceveranno cinque, che saranno disponibili a partire da mercoledì 4 ottobre.

Verrà inviato un codice voucher tramite email, che potrà essere riscattato sull’app di Socios.com. Il Fan Token gratuito, non vendibile, offrirà accesso immediato ai sondaggi, ai pronostici, ai quiz e alle competizioni relative alla squadra, e partecipare a queste attività permetterà di guadagnare punti che servono a riscattare premi e esperienze.

Il club collaborerà strettamente con Socios.com per offrire alla tifoseria del Tottenham premi dedicati, come messaggi sul tabellone, biglietti VIP, voucher per lo store e Meet & Greet virtuali.

Socios.com è una piattaforma di fan engagement e premi, partner di alcune delle squadre più importanti del mondo nel calcio, nel tennis, nel rugby e negli sport motoristici. A partire dal suo lancio nel calcio più di quattro anni fa, si sono aggiunti sempre più vantaggi per i Fan Token holder – più di due milioni tifosi in più di 167 paesi usano l’app di Socios.com per connettersi con le loro squadre preferite e farsi premiare.

Successivamente al lancio iniziale, i Fan Token saranno disponibili anche per coloro che non sono member, a un prezzo iniziale di 2$ (equivalente a circa 1,9€) a partire da lunedì 9 ottobre.

Nell’ambito della partnership, Socios.com finanzierà anche il programma Reignite della Tottenham Hotspur Foundation, offrendo opportunità di lavoro per adulti e sostegno a uno stile di vita sano all’interno della community locale del club.

Ryan Norys, il direttore delle vendite del Tottenham Hotspur, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter offrire ai tifosi di tutto il mondo una nuova gamma di premi ed esperienze legate al Club. Il nostro Fan Token si aggiunge ai numerosi vantaggi del nostro attuale programma di affiliazione. Al momento del lancio offriremo a tutti i nostri soci e abbonati dei Fan Token gratuiti e stiamo collaborando con Socios.com per offrire una serie di premi che siano interessanti sia per i tifosi nazionali che per quelli internazionali”.

“La partnership è un altro esempio di come il Club stia lavorando per creare ulteriori fonti di entrate costanti da reinvestire nelle nostre attività calcistiche”.

Emma Diskin, Chief Operating Officer di Socios.com, ha detto: “Grazie a Socios.com, i tifosi in tutto il mondo vengono premiati con esperienze da sogno semplicemente mostrando il loro sostegno alla squadra tramite i Fan Token. Con questo lancio, i tifosi del Tottenham potranno votare nei sondaggi relativi al club, pronosticare e partecipare a competizioni, guadagnando punti che possono essere usati per sbloccare premi ed esperienze esclusive.

“Abbiamo dato il benvenuto a quattro squadre inglesi nel nostro gruppo di più di 100 importanti organizzazioni sportive, e siamo determinati a continuare a migliorare la nostra app.”

L’uso dei Fan Token gratuiti non richiede l’uso di Chiliz, la criptovaluta della Chiliz blockchain, che è unicamente richiesta per l’acquisto di Fan Token aggiuntivi; ma i Fan Token gratuiti non implicano alcun impegno economico sulla blockchain Chiliz. Se vendi i tuoi Fan Token sulla piattaforma, il prezzo viene corrisposto in Chiliz; tuttavia, i Token ricevuti in omaggio non possono essere né venduti né trasferiti