Il social network italiano TaTatu nuovo official partner del Miami FC (USL Championship)

Dopo la recente quotazione all’Euronext Growth Paris di ottobre, TaTaTu , il social network italiano che ricompensa gli utenti per il tempo che trascorrono sulla piattaforma, ha scelto di estendere la sua rete anche al mondo dello sport siglando due collaborazioni: la prima con il Miami Football Club , squadra di calcio statunitense con sede in Florida che milita in USL Championship (attualmente 10° nella Eastern conference) ; la seconda riguarda la prestigiosa kermesse del Globe Soccer Awards che si tiene a Dubai e dove, ogni anno, vengono premiati i giocatori più forti del mondo insieme ad allenatori, procuratori, giornalisti e tanto altro.

Per gli iscritti alla piattaforma ideata dall’imprenditore Andrea Iervolino, sarà una grande occasione per usufruire di prodotti ed esperienze inedite che verranno offerte nell’app TaTaTu tramite le aste e l’e-commerce.

«Il Miami FC è un club di livello mondiale con dei tifosi estremamente appassionati. Il nostro obiettivo, attraverso questa partnership, è elevare l’esperienza dei fan tutto l’anno, offrendo premi, contenuti esclusivi e opportunità uniche per connettersi e interagire come una community – commenta Andrea Iervolino, CEO e founder di TaTaTu -. Mentre il Globe Soccer Awards è una delle vetrine più importanti al mondo dove vengono insigniti riconoscimenti di altissimo profilo a sportivi e non. Queste due nuove collaborazioni ci daranno la spinta per fornire agli utenti TaTaTu dei contenuti sempre più nuovi e originali».