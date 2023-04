Scommesse: le squadre di Premier League dicono addio agli sponsor di maglia dalla stagione 2025/26

I club della Premier League inglese hanno deciso all’unanimità di rimuovere gli sponsor delle società di scommesse dalle proprie maglie. Il massimo campionato inglese è il primo ad operare un’azione di questo tipo in modo volontario. La decisione , come si legge su Agipronews – è stata presa insieme al dipartimento di Cultura, Media e Sport, come parte del processo che il governo britannico sta attuando per rivedere le leggi nell’ambito del gioco. L’accordo entrerà ufficialmente in vigore alla fine della stagione 2025/26, per permettere ai club di gestire, con le dovute tempistiche, i contratti attualmente attivi con gli sponsor. Attualmente ci sono 8 club della Premier League con società di gioco come sponsor della maglia (Bournemouth, Brentford, Everton, Fulham, Leeds, Newcastle, Southampton e West Ham), con un valore stimato di 60 milioni di sterline all’anno.