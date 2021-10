Il presidente Gravina (FIGC) incontra al Druso Walter Baumgartner (FC Südtirol)

Il lungo colloquio tra il massimo dirigente della Figc e il presidente biancorosso, nel corso di una ricognizione sui lavori del nuovo stadio di Bolzano, si è concluso con l’impegno ad organizzare una partita internazionale con protagonista una nazionale azzurra

A Bolzano il presidente dell’FC Südtirol (Serie C/girone “A”), Walter Baumgartner, ha incontrato, nelle ultime ore, il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina (nella foto in primo piano a sinistra), in visita nel capoluogo altoatesino. E’ stata l’occasione per una ricognizione sui lavori del nuovo Stadio “Druso”. Il massimo dirigente biancorosso ha accompagnato il numero uno della FIGC in una visita approfondita all’impianto sportivo bolzanino, ormai vicino alla completa ristrutturazione.

Il presidente Gravina, oltre a rimarcare il ruolo dell’FC Südtirol, importante identità fra territorio e calcio, capace di amministrare le proprie attività con una spiccata leadership ed elevate qualità organizzative, ha particolarmente apprezzato il nuovo Stadio “Druso”, sottolineando quanto sia preziosa la collaborazione tra pubblico e privato, un fiore all’occhiello e un esempio virtuoso.

Nel corso del lungo e cordiale colloquio con il presidente biancorosso Walter Baumgartner, il massimo dirigente del calcio italiano, Gabriele Gravina, si è impegnato ad organizzare nel rinnovato impianto bolzanino una partita internazionale con protagonista una nazionale azzurra. (fonte: FC Südtirol)