ASIABET33 DIVENTA OFFICIAL ASIAN BETTING PARTNER DEL FULHAM FC 

(di Fabio Sesti) – Il Fulham FC, club calcistico inglese che milita attualmente nell’EFL Championship (seconda serie inglese), ha annunciato “Asiabet33″, piattaforma di scommesse e intrattenimento, come “official Asian betting partner” fino al termine della stagione 2021/22. Fondata nel 2017, Asiabet33 opera attraverso le sue filiali in Malesia, Singapore, Thailandia, Indonesia e Giappone, mercati regionali nei quali il Fulham conta per mezzo della partnership di aumentare visibilità e guadagni.

Leo Li, amministratore delegato e co-fondatore di Asiabet33, ha definito l’accordo “un’opportunità monumentale per noi di crescere come attore di spicco nel settore della tecnologia di gioco asiatica. Lavorare con il Fulham ci fornisce le risorse necessarie per affinare le competenze dei membri del nostro team e offrire la migliore esperienza possibile ai nostri clienti“. Jon Don-Carolis, direttore commerciale del Fulham FC, ha invece detto: “Siamo lieti di avere Asiabet33 a bordo come nostro partner di scommesse nella regione asiatica e non vediamo l’ora di lavorare con loro per sviluppare ulteriormente la nostra fan base globale“.

Per il Fulham, l’accordo rappresenta una prosecuzione del suo impegno con l’industria delle scommesse sportive e dei giochi, a seguito dell’accordo del luglio scorso con Spreadex, società di scommesse sportive e trading finanziario.