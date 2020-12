Il meglio del Padel su SKY: “CUPRA FIP FINALS 2020”

Su Sky un altro grande appuntamento con il padel, per seguire il Cupra FIP Finals, torneo che chiude il Cupra FIP Tour, il circuito internazionale organizzato dalla Federazione Internazionale Padel, con 18 tappe in programma in tutto il mondo

Cagliari ospita l’evento conclusivo del circuito, di scena al Tennis Club e al PalaPirastu, che sarà possibile seguire su Sky dagli ottavi di finale di domani fino alla finale di domenica, con una programmazione di oltre 30 ore in diretta.

Dopo il Sardegna Open del World Padel Tour dello scorso settembre, la città sarda è ancora una volta il palcoscenico ideale di una delle manifestazioni di padel più attese, con protagonisti molti dei più forti professionisti al mondo di questa disciplina, tanto in campo maschile, quanto in quello femminile, in rappresentanza di ben 16 nazioni.

Le due finali che assegneranno il titolo di questa edizione si svolgeranno domenica al PalaPirastu, alle 10 quella femminile, alle 12 quella maschile.

Alla telecronaca si alterneranno Alessandro Lupi, Gianluigi Bagnulo, Stefano De Grandis e Gaia Brunelli, mentre il commento sarà affidato all’ex azzurro Saverio Palmieri.

PADEL – Cupra FIP Tour

da Cagliari: “ CUPRA FIP FINALS ”, in diretta su Sky

Giovedì 17 dicembre: ottavi di finale femminili e maschili

dalle 15.30 alle 23.30 Sky Sport Arena

Venerdì 18 dicembre: quarti di finale femminili e maschili

dalle 9.30 alle 15.30 prima parte Sky Sport Uno

dalle 15.30 alle 21.15 seconda parte Sky Sport Uno

Sabato 19 dicembre: semifinali femminili e maschili

dalle 10 alle 14 prima parte Sky Sport Uno e Sky Sport Collection

dalle 16 alle 20 seconda parte Sky Sport Arena

Domenica 20 dicembre: finali

ore 10 finale femminile Sky Sport Uno

ore 12 finale maschile Sky Sport Uno