Al via la 1a giornata di gare delle “Cupra Fip Finals” di Cagliari. Entra nel “Cuadro Final” il binomio sardo Meloni-Sassu

Al via le “Cupra Fip Finals”, prova conclusiva della stagione “Cupra FIP Tour”, da oggi a domenica 20 dicembre al “PalaPirastu” e al TC Cagliari.

Nella prima giornata erano in programma 9 incontri: 4 di qualificazione per il tabellone maschile e 5 per quello “femminile”.

Accedono al 1° turno “uomini” le seguenti coppie: Nicholas Frank (USA)- Christopher Moore (USA) vincenti su Massimo Salone (ITA)-Fabio Lilliu, con un secco doppio 6-0/6-0. Il binomio Andrea Gambino (ITA)-Emiliano Dessi (ITA) ha superato per 6-1/6-1 la coppia, anch’essa tricolore, Stefano Bullita (ITA)-Adis Kajic (ITA). Altro “derby”, ma molto più combattuto, quello che ha visto prevalere la coppia Marco Meloni (ITA)-Sandro Sassu (ITA) su Gambino-Dessi in 3 set (6-7/6-3/7-5). Nell’ultimo match “maschile” sono scesi nuovamente in campo gli americani Frank-Moore opposti agli italiani Federico Visioli (ITA)-Stefano Lucio Tronci (ITA). Gli statunitensi hanno vinto per 6-2/6-2.

A livello femminile la coppia Lorena Riquelme Kostianovsky (PAR)-Jessica Leticia Morales Escubra (PAR) ha superato in 2 set (6-0/6-0) il binomio Giulia Solinas (ITA)-Patrizia Mirtillo (ITA). Le azzurre Martina Pugliesi (ITA)–Martina Lombardi hanno vinto facilmente sulle lituane Ruta Balayte (LIT)-Greta Kerezaite (LIT) per 6-0/6-1. Le americane Egle Petrauskaite (USA)-Paloma Cortina (USA) hanno sconfitto le iberiche Lucia Rodriguez (SPA)-Lydia Silvan Ramiro (SPA): 6-4/6-3. L’unico match “femminile”, disputato sul “centralino” del PalaPirastu, ha visto le statunitensi Nancy Dingwall (USA)-Mariana Talarico (USA) vincere, per 6-0/6-2, sul binomio tricolore Francesca Piu (ITA)-Ilaria Pibiri (ITA).

Sempre nel tabellone “donne”, le azzurre Francesca Ligotti (ITA)-Claudia Noemi Cascella (ITA), opposte al binomio sudamericano Silvana Rita Campus (ARG)-Paola Valerio Armesto (ARG), sono uscite sconfitte in 2 set (3-6/3-6).

In sintesi accedono al turno successivo 2 binomi italiani, 3 americani, 1 paraguaiano e 1 argentino.