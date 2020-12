Asian Football Confederation (AFC) rinnova contratto con “Continental”: accordo di sponsorship fino al 2024

(di Marco D’Avenia) – La Asian Football Confederation (AFC) ha annunciato di aver rinnovato la sponsorship con “Continental“, azienda produttrice di pneumatici con sede ad Hannover. L’accordo prevede che il brand tedesco sia sponsor per tutte le nazionali iscritte alla AFC (47 federazioni) per altri 3 anni, ossia fino al 2024. Il contratto, stipulato nel 2017 e in scadenza per il 2020, comprende anche i diritti per la mondiale di Qatar 2022 e la Coppa d’Asia di Cina 2023.

Al momento non sono state rese note le cifre dell’accordo, ma il portale specializzato “SportBusiness” stima un aumento compreso fra l’80 e il 200% del precedente contratto che ha portato nelle casse dell’AFC dai 10 ai 12 milioni di dollari in 4 anni. Questa percentuale potrebbe però essere stata rivista al ribasso a seguito della pandemia da Covid-19, che ha influito sulle trattative del rinnovo.

Il settore legato allo sport business sta crescendo vertiginosamente in Asia, specie quello connesso al calcio, che sta divenendo sempre più popolare, soprattutto in Cina. Tendenza che trova conferma nelle parole di Ferdinand Hoyos, vicepresidente esecutivo di “Continental”: “Il calcio sta facendo passi da gigante in molti paesi asiatici. Non vediamo l’ora che arrivi il 2021 per celebrare il 150esimo anniversario di ‘Continental Tyres'”.

Proprio in funzione dei 150 dalla sua fondazione nel 1871, “Continental” collaborerà con l’agenzia di marketing della AFC, “Football Marketing Asia”, per la creazione di contenuti digitali su misura a celebrare questo storico anniversario. La FMA ha firmato di recente un contratto di 8 anni (cicli 2021-24 e 2025-28) per la vendita dei diritti commerciali della confederazione asiatica, con altri 5 contratti che verranno annunciati nel 1° trimestre del 2021.