Il ManCity prolunga con Nexen Tire, partner commerciale da 10 anni

Il Manchester City, fresco finalista di Champions League, ha ufficializzato, di recente, il prolungamento con il brand di pneumatici Nexen Tire, già partner dei “Citizens” da 10 anni.

Dal suo debutto, nel 2015, la partnership si è sviluppata fino a prevedere le sponsorizzazioni delle squadre maschili e femminili e dell’Elite Development Squad.

Nexen si è posizionata anche come sponsor principale della Manchester City Cup, un importante torneo di calcio giovanile organizzato negli Stati Uniti, oltre alla presenza, come brand principale, in eventi di eSports e in una serie di progetti comunitari (denominati “Cityzens Giving”). Nel 2017 l’azienda internazionale ha deciso di firmare la manica sinistra del ManCity, diventando il primo “sleeve sponsor” nella storia del football britannico (in questa stagione ha investito oltre 13,5 milioni di euro).

Nexen Tire, in questi primi due lustri, è stata protagonista anche nelle tournée pre-season (quest’anno la prima squadra maschile del Manchester City giocherà i Corea del Sud (sede dell’azienda sponsor). Sotto il profilo della brand exposure nel nuovo contratto di sponsorship è stato mantenuto il marchio Nexen sull’autobus della squadra e sul ponte tra l’Etihad Stadium e la City Football Academy (CFA).

Ferran Soriano, AD del City Football Group, ha dichiarato: “Nexen Tire fa parte della famiglia del City da molto tempo e questa nuova estensione ci porterà a più di un decennio di partnership. Abbiamo condiviso e goduto di momenti storici e di grande successo, festeggiando insieme 12 trofei. Vogliamo ringraziare Nexen per il suo continuo impegno, supporto e ispirazione e non vediamo l’ora di lavorare insieme per tutto il prossimo mandato, per ulteriori innovazioni e celebrazioni“.

Travis Kang, CEO global di Nexen Tire, ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di continuare la nostra partnership a lungo termine con il Manchester City, che supererà un decennio di collaborazione entro la fine del nuovo mandato. Entrambe le parti sono allineate per sostenersi e supportarsi a vicenda, ispirando le persone attraverso la nostra collaborazione“.