Giorgetti (Lega) entra in tackle sul caso plusvalenze della Juventus

Il ministro dell’Economia e Finanze (MEF) Giancarlo Giorgetti (Lega), oggi presente agli Internazionali d’Italia, intercettato dai giornalisti (durante un evento) sul tema delle plusvalenze della Juventus, ha così dichiarato: “In termini prettamente economici, se la Juventus ha fatto un falso in bilancio perché gli devo togliere punti? Se ragionassi come l’Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza gli sequestro lo stadio visto che è l’unica squadra che ha fatto lo stadio di proprietà, gli creo un danno economico su questo. Va ripensato un po’ tutto il sistema sennò diventa un casino...La cosa più antipatica è che si arrivi a tifare per questo o quel giudice sportivo, siamo a livelli parossistici della vicenda. È un vero peccato perché la domanda del calcio è talmente articolata e varia che si dovrebbe fare uno sforzo collettivo per ripristinare un po’ di correttezza nei comportamenti, nei commenti”.