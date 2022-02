Il Liverpool avvia una partnership con Vista per promuovere le piccole imprese

(di Emanuele de Laugier) – Il Liverpool ha avviato una partnership con la società di design e marketing “Vista” per supportare le piccole imprese. L’azienda, fondata nel 1995, è il partner di milioni di piccole compagnie in tutto il mondo e di 1.5 milioni nella sola Gran Bretagna. Il marchio comprende VistaPrint, 99designs by Vista, and VistaCreate.

L’accordo, che è la prima sponsorizzazione sportiva di Vista nel Regno Unito, vedrà l’azienda sviluppare, in collaborazione con la squadra della Premier League, programmi che promuovono le piccole aziende della comunità di Liverpool sulle piattaforme del club, includendo contenuti mediatici sociali e digitali, promuovendole all’interno dello stadio e con altri tipi di pubblicità.

I due nuovi partner collaboreranno anche per creare una serie di iniziative di design che coinvolgeranno i fan e la comunità delle piccole imprese.

L’obiettivo iniziale della partnership sarà supportare le piccole compagnie di Liverpool attraverso l’esperienza “Small Business of the Match” nello spirito di “far sentire i piccoli come grandi”. I proprietari delle piccole aziende, che avranno un impatto positivo sulla comunità, saranno nominati e ricompensati dal club con delle esperienze uniche durante le giornate delle partite ad Anfield.

Inoltre, Vista collaborerà con le piccole imprese per fornire servizi di design e marketing per supportare le loro attività. In più, ad un certo numero di piccole compagnie verrà dato lo “status di eroe” in una partita casalinga del Liverpool.

Drew Crisp, vice presidente del reparto digitale del Liverpool FC, ha dichiarato: “Gli ultimi due anni sono stati difficili per alcune aziende e questa idea di Vista sarà un’enorme opportunità per le piccole imprese meritevoli di vedere il loro nome sotto i riflettori ad Anfield. A ciascuno verrà fornita una piattaforma globale per raccontare a tutti la propria attività e trasmettere ed amplificare i propri messaggi”.

Ricky Engelberg, capo del reparto del marketing di Vista, ha affermato: “L’obiettivo di Vista come partner del design e del marketing delle piccole compagnie di tutto il mondo è fare tutto il possibile per aiutarle a prosperare, perché le piccole imprese hanno un impatto incredibile sulle comunità come Liverpool, in tutto il Regno Unito ed in tutto il mondo.

Vista è entusiasta per conto delle piccole aziende di tutto il mondo di poter collaborare con uno dei club più iconici di tutti gli sport, il Liverpool FC, e puntare i riflettori su queste incredibili attività”.

Grazie a questa partnership con il Liverpool, Vista entra a far parte degli sponsor del club, tra cui spiccano i nomi di società come Standard Chartered, Nike, Axa, Expedia, Sonos, Carlsberg ed Acronis.