Il Genoa CFC torna a vestire Kappa. Accordo strategico di 5 anni

Kappa e Genoa CFC hanno ufficializzato un nuovo accordo di sponsorizzazione per le prossime 5 stagioni sportive. Il club più antico d’Italia e il “brand degli omini” avevano cooperato già alla fine degli anni ’90 e, più di recente, fino alla stagione 2021-2022.

La partnership pluriennale prevede l’abbinamento dell’immagine del club con i marchi Kappa, Robe di Kappa, K-Way, Superga e Sebago, i cui prodotti saranno utilizzati da tutte le rappresentative (maschili, femminili e giovanili), per le attività sportive e nel tempo libero.

I dettagli dell’accordo, durante la presentazione della nuova maglia home, la Kombat Pro 2024 Genoa CFC, sono stati illustrati nella conferenza a “Live Ocean Park”, a cui hanno preso parte l’AD Andrés Blàzquez, il DG Flavio Ricciardella e il centrocampista Morten Frendrup per il Genoa, insieme al vicepresidente di BasicNet Alessandro Boglione.

La Kombat 2024 Genoa CFC garantisce la storica divisione in quarti e il design si ispira al mare, simbolo di Genova e della Liguria, regione con il più alto tasso di bandiere blu (34), con una texture che vuole ricordare le onde. Il prototipo cavalca la tecnologia Pro Kombat, compendiando l’identità con la storia del club. Nell’inserto sul retro del collo è applicato il lettering “Dall’inizio, per sempre 130°”, per celebrare l’anniversario che cade il prossimo 7 settembre.

La maglia è stata rivelata all’interno degli eventi correlati a Ocean Race – The Grand Finale, la gara a vela intorno al mondo, sui canali di comunicazione di Kappa e Genoa CFC tramite video e immagini. Il concetto alla base del lancio è il “mare dentro” (il tutto rafforzato come concept dalla realizzazione di un video emozionale – link video sopra), come elemento naturalistico del capoluogo ligure e, ancora più, come condizione quasi esistenziale in cui ogni tifoso è goccia e parte integrante di una comunità. (fonte: GenoaCFC)