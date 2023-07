Calendario Serie A 2023/24: il 5 luglio su DAZN e il canale YouTube della Lega

La diretta sarà trasmessa sulla piattaforma DAZN e sul canale Youtube della Lega Serie A (nella foto il presidente Lorenzo Casini).

Mercoledì 5 luglio, alle ore 12:00, si terrà il live della presentazione del calendario della Serie A TIM 2023/2024. Il programma, condotto dal volto di DAZN Giorgia Rossi, sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN e sul canale Youtube della Lega Serie A.

La Serie A prenderà il via il prossimo 20 agosto, mentre la chiusura del campionato è prevista per il 26 maggio 2024. Lo rende noto la Lega Serie A, che ha stabilito per mercoledì 27 settembre un turno infrasettimanale. Quattro infine le soste previste per la Nazionale (il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo 2024).