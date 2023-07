Vernice per la nuova maglia 2023/24 del Lech Poznan

Il Lech Poznan top club del calcio polacco e protagonista di una positiva stagione in Ekstraklasa, massimo campionato di calcio in Polonia, che ha consentito ai “kolejarze” (ferrovieri) di accedere ai Preliminari di UEFA Europa Conference League, ha presentato il nuovo kit gara ‘Home’ per la prossima stagione (2023/24).

La nuova ‘Home’ è blu royal con girocollo e i polsi delle maniche con dettagli azzurri e bianchi. La parte anteriore della maglia e le maniche sono una fusione del blu royal con un blu più scuro che, in stampa sublimatica, traccia delle bande diagonali spezzate e sfumate che al centro formano una V.

Sul petto a destra è ricamato in bianco il Macron Hero, a sinistra lo stemma del club polacco. Nel retrocollo esterno, in bianco, è ricamata la scritta KOLEJORZ, soprannome della squadra che in polacco significa ferroviere e che deriva dal fatto che il Lech Poznan dal 1933 al 1994 è stato di proprietà delle Ferrovie di Stato polacche.