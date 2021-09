IL GENOA CAMBIA PROPRIETARIO: PREZIOSI HA CEDUTO IL CLUB A “777 PARTNERS”

La nuova maglia Away di Kappa per il Genoa CFC per la stagione 2020/21

(di Mattia Celio) – Dopo 18 anni sotto la guida di Enrico Preziosi il Genoa CFC sta per scrivere una nuova pagina della sua ultracentenaria storia. L’attuale presidente del ‘Grifone’ ha ceduto il club al 777 Partners, fondo americano (con sede a Miami) che si occupa di garantire aerei alle compagnie low cost. Nel mondo calcistico possiede già una quota del 6% del Siviglia.

Le firme sono arrivate nella giornata di ieri, insieme a una prima quota da 20 milioni di euro, mentre per oggi sono attesi i comunicati ufficiali. Come riporta il Corriere della Sera, si parla di un’operazione da 150 milioni di euro di valutazione complessiva, debiti inclusi. Dietro l’acquisizione del Genoa ci sono anche piani regionali che prevedono lo sviluppo dell’aeroporto Cristoforo Colombo, con l’obiettivo di far entrare in città chi arriva dall’Atlantico.

Preziosi aveva rilevato il “Grifone” nell’estate 2003, salvandolo dal fallimento, coprendo con risorse proprie un debito all’epoca di 27 milioni di euro ed evitando così il tracollo finanziario della società. Nei suoi 18 anni, che lo rendono il presidente più longevo della storia, ha portato sul campo del Ferraris giocatori che ancora oggi sono rimasti nel cuore della tifoseria rosso-blu. Tra tutti ‘El Principe’ Diego Milito.

Una volta ufficializzata la cessione, il nuovo proprietario del club ligure affiderà il ruolo di supervisore tecnico a Gustavo Mascardi, 63enne argentino con origini italiane (i suoi avi erano di Genova), che si trasferirà in Liguria nelle prossime settimane. Il suo incarico sarà la ricerca di giovani talenti, che si può dire la sua specialità: è a lui che si deve la scoperta di giocatori come Crespo, Veron, Montero, Salas, Cordoba, Burdisso e, in ultimo, Dybala.

Con l’acquisto del Genoa le società in mano a proprietari americani diventano 7: ci sono il Milan di proprietà del fondo Elliott e la Roma che è passata da James Pallotta alla famiglia Friedkin. La liste vede anche lo Spezia calcio, altra squadra ligure, gestita dall’imprenditore Robert Platek. Poi l’ACF Fiorentina dell’italo-americano Rocco Commisso, il Venezia di Duncan Niederauer e il Parma, attualmente in Serie B, che dal settembre 2020 è in mano al Krause Group.