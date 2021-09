SPORTECONOMY OFFICIAL BUSINESS MEDIA PARTNER DI COMO 1907

Como 1907 è lieta di comunicare che SportEconomy sarà “Official Business Media Partner” della società lariana per la stagione 2021/22.

Market leader nell’informazione applicata all’economia e politica dello sport è un’agenzia stampa tra prime in Europa per quanto riguarda i temi dello sport-business e ha collaborato come fornitrice di contenuti con alcune delle più importanti testate giornalistiche italiane. SportEconomy è partner dell’Università Tor Vergata di Roma, del Master in marketing e management dello Sport del Sole 24 Ore.

“Siamo felici di poter annunciare la partnership con uno dei maggiori player nel campo dell’informazione sportiva legata al business – ha dichiarato Veronica Oldani, direttore commerciale e marketing di Como 1907 – Con SportEconomy andremo a comunicare le nuove partnership, a promuovere quelle già consolidate e a dare visibilità alle iniziative che stiamo sviluppando”.

«Parte un nuovo progetto di partenariato a supporto di un brand storico come il Como 1907 nell’anno, tra l’altro, del salto di categoria – ha dichiarato Alberto Morici, direttore responsabile dell’agenzia Sporteconomy. Da qui l’idea di coprire il ruolo ufficiale di “media partner” del club, in questa importante stagione agonistica, raccontando storie di marketing sportivo. La struttura dell’agenzia sarà al fianco del Como in tutte le sue attività commerciali, raccontando le più importanti storie di marketing sportivo. Già nel precedente campionato la società lariana si era distinta per un perfetto mix di aziende italiane con multinazionali di profilo internazionale. Per questa ragione l’ingresso dell’agenzia Sporteconomy nel portfolio della società lombarda è un bellissimo segnale di ripresa e positività».