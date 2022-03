Il Como 1907 (Serie B) lancia il suo primo NFT

La società Como 1907 lancia il suo primo NFT con un’innovativa asta di beneficenza, che comprende un abbonamento del Como a vita, un’esperienza “premium” il giorno gara e un pacchetto viaggio una volta nella vita sul lago di Como.

I proventi dell’asta saranno interamente devoluti all’organizzazione benefica EMERGENCY, che offre cure gratuite alle vittime della guerra, delle mine anti-uomo e della povertà. Le offerte partiranno da 10 Ethereum (ETH), pari a circa 25mila dollari, mentre il valore del premio supera i 100mila dollari. L’asta si svolgerà sulla piattaforma OpenSea dall’8 marzo fino alla fine di aprile.

Como 1907 ha creato quest’asta con la convinzione che una società sportiva debba essere valutata per quello che fa sia dentro che fuori dal campo. Dennis Wise, CEO di Como 1907, ha dichiarato: “I club sportivi hanno un’influenza significativa sulla nostra società e una responsabilità enorme. Abbiamo visto molti player della Sports Industry tuffarsi nel mondo degli per aumentare i propri ricavi, noi speriamo di usare la tecnologia blockchain per fare la differenza per coloro che hanno più bisogno”, ha continuato Wise. “Il nostro Como NFT può passare di mano nel corso degli anni, con EMERGENCY che ne beneficerà ad ogni transazione”.

Il Como 1907 ha in programma di lanciare altri NFT in futuro. Il design di questo primo NFT, chiamato “Tribuna d’onore a vita”, prende ispirazione dalla città di Como e dalla squadra di calcio. Una storia sportiva ricca di successi che si lega indissolubilmente alla città. Il biglietto d’oro emerge dalla profondità del lago, ricordando i fasti del passato e la promessa di un futuro luminoso.

L’NFT dà diritto al vincitore dell’asta a 2 biglietti a vita in tribuna d’onore, oltre che ad un’esclusiva esperienza di viaggio a Como che include due biglietti di andata e ritorno in prima classe da qualsiasi parte del mondo.

L’esperienza unica della partita di calcio prevede un tour dello stadio del Como 1907 e posti a sedere VIP per la gara con hospitality. Oltre all’esperienza allo stadio, sono incluse quattro notti al Grand Hotel Tremezzo (cinque stelle lusso), cene in ristoranti stellati Michelin, un tour del lago di Como e delle sue meravigliose ville in barca e uno in idrovolante, un aperitivo vista lago e uno spettacolo al Teatro Sociale. Inoltre, Como 1907 sta lavorando con Access Italy, una nota Destination Management Company di lusso, apprezzata da molte personalità internazionali, come gli Obama, Ben Stiller e Oprah per un’ulteriore esperienza a sorpresa.

Per ulteriori informazioni sull’asta, visita ComoNFT.com