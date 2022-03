Il colosso Sberbank ad un passo dal fallimento

Sberbank Europe e le sue divisioni (in Croazia e Slovenia) sarebbero “in fallimento o in probabile collasso per il deterioramento della loro situazione di liquidità sul sistema”.

La Banca centrale europea (Bcc), in una nota, ha sottolineato come l’istituto di credito “nel prossimo futuro non sarà probabilmente in grado di pagare i suoi debiti in tempo”. Sberbank Europe, controllata dalla russa Sberbank, insieme alle sue divisioni, ha evidenziato una significativa “uscita di depositi in seguito all’impatto delle tensioni geopolitiche” e delle sanzioni imposte dall’Ue.

Nel frattempo la Borsa di Mosca è stata chiusa per evitare di assistere ad un crollo, senza precedenti, del suo listino. A Londra l’andamento dei “depositary receipt” (certificati che rappresentano le azioni di una società estera), di alcuni titoli russi ha segnato un netto segno meno. Sberbank, la più grande banca russa colpita dalle sanzioni, è infatti crollata del 74%.