Il brand Colosio sarà ancora top sponsor delle Leonesse

Il Brescia Calcio Femminile (BCF) ha annunciato che è stata rinnovata anche per la stagione 2022-2023 la partnership con Colosio, storica azienda bresciana che dal 1970 produce macchinari e accessori per pressofusione. Il marchio Colosio, confermato come “Top Sponsor” del BCF, sarà presente sul pantaloncino della prima squadra.

«L’interesse aziendale per l’aiuto allo sport c’è sempre stato – le parole di Emanuela Colosio, CEO di Colosio – e continuerà ad esserci anche in futuro, perché crediamo fortemente nello sport come elemento educativo dei giovani. Poi ugualmente non va dimenticato che lo sport è per tutti e quindi puntiamo in ugual modo a sostenere sia quello maschile che femminile. Con la presidente Gorno condividiamo questi valori e con molto piacere abbiamo deciso di proseguire questo percorso insieme. Auguro a tutte le ragazze, da quelle della Prima Squadra alle più piccoline, una stagione ricca di soddisfazioni».

«Ringrazio la dottoressa Colosio per la fiducia nei nostri confronti – il commento di Clara Gorno, presidente del Brescia Calcio Femminile (nella foto in primo piano) -. Sono orgogliosa che le nostre “Leonesse” siano accompagnate da un marchio prestigioso come Colosio. L’attenzione che mostra per lo sport e i nostri ragazzi e ragazze nel nostro territorio è bellissima e sintomo di grande umanità».