Il brand Castore vestirà la McLaren Racing

(di Guido Paolo De Felice) – Nuova partnership pluriennale annunciata dal team di Formula 1 McLaren Racing. La J. Caster Sporting Club Limited, nota come Castore, sarà il partner ufficiale che fornirà l’abbigliamento ufficiale e sportivo al Team di Woking per la stagione 2022 di Formula 1. Sarà sempre la Castore, quindi, a produrre le tute da gara per i due piloti della scuderia, Lando Norris e Daniel Ricciardo.

La Castore, fondata nel 2015 dai fratelli Beahon, è un brand di abbigliamento sportivo e atletico, con sede a Liverpool, che deve il proprio nome a due personaggi della mitologia greca, i gemelli Castore e Polluce.

La McLaren Racing va ad aggiungersi ad un portafogli di sponsorizzazioni già importante ed in continua crescita. La Castore, infatti, è già sponsor tecnico dei Glasgow Rangers, campioni in carica della Premier League scozzese e di diversi club australiani di rugby. Inoltre, ha in corso sponsorizzazioni individuali con atleti del calibro di Andy Murray, Owen Farrell, Jos Buttler, Adam Peaty e Gary Neville.

La partnership con McLaren non si ferma però soltanto alla fornitura di abbigliamento: la Castore, infatti, gestirà in proprio il merchandising ufficiale della McLaren Racing, occupandosi della distribuzione tramite gli e-commerce nelle principali regioni del paese.

Phil Beahon, co-fondatore di Castore insieme al fratello Thomas, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di collaborare con McLaren, un brand iconico in Formula 1. Non solo perché rappresenta una eccellenza britannica, ma anche perché condividiamo la mentalità di perseguire incessantemente modi per aumentare le prestazioni, come recita il nostro motto: Better Never Stops“.

“Dato il range globale di pubblico che segue la Formula 1, riteniamo che questa partnership aumenterà la visibilità e l’attrattiva del marchio Castore nei confronti di milioni di fan e accelererà la nostra spinta a rendere il nostro marchio di abbigliamento sportivo un premium leader a livello mondiale“.