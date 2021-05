FEDEX PROSSIMO SPONSOR DELLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi pubblici. Il rapporto finanziario della UEFA per la stagione 2019/20 mostra che l’organo di governo ha incassato 363,5 milioni di euro (436,7 milioni di dollari) l’anno scorso per i suoi diritti commerciali sulla Champions League e sulla Supercoppa Uefa, sebbene quei risultati siano stati influenzati dalla pandemia Covid-19.

Il direttore marketing della UEFA Guy-Laurent Epstein ha affermato che FedEx si è “dimostrata un partner incredibilmente apprezzato” per l’organo di governo da quando la coppia ha unito le forze sei anni fa.

Ha aggiunto: “La UEFA Champions League è la più grande competizione per club al mondo e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con FedEx nei prossimi tre anni per aiutarli ad attivare i loro numerosi progetti. Ne trarranno vantaggio non solo la comunità calcistica, ma cercheranno anche di avere un impatto positivo sull’ambiente”.

FedEx è una delle cinque società che sono state finora confermate come sponsor della Champions League per il ciclo dal 2021 al 2024, unendosi a Mastercard, PepsiCo, Heineken e Just Eat Takeaway.com.

Il rapporto esistente della società con la Uefa ha anche visto collaborare con la Fondazione Uefa per i bambini, contribuendo a fornire campi di calcio comunitari sicuri in Spagna, Polonia, Brasile e Sud Africa, tra le altre iniziative.

Brie Carere, vicepresidente esecutivo, chief marketing and communication officer di FedEx, ha aggiunto: “La nostra sponsorizzazione globale della Uefa Champions League offrirà opportunità ineguagliabili per il nostro marchio, i membri del team, i clienti e le comunità. Allineare il nostro marchio con prestazioni sportive di livello mondiale ci consente di collegare i nostri servizi al nostro pubblico attraverso la passione e le emozioni generate dallo sport e ci consente di contribuire positivamente alle nostre comunità locali”.