Il Bari calcio presenta un kit speciale in collaborazione con Kappa e LC23

(di Emanuele de Laugier) – Il Bari (in Lega Pro in questa stagione) ha presentato un nuovo kit, in edizione limitata (non più di 1.000 pezzi), firmato da Kappa e LC23, il brand 100% “made in Puglia” creato da Leonardo Colacicco, che verrà utilizzato, a partire dal derby con la Fidelis Andria del 27 marzo, valido per la 34ima giornata del girone “C” di Lega Pro.

Il kit è composto da una divisa per il portiere e una per i giocatori di movimento, così come da due maglie pre-partita, una tuta, una polo, un pallone ed un cappellino.

Due sono i concetti principali alla base delle maglie speciali: il polpo, animale diventato simbolo di appartenenza alla città di Bari, e il nome “La Bari”, come veniva chiamata la squadra fino agli anni ’70 e come continuano a chiamarla ancora oggi i veri tifosi biancorossi. Tra le altre novità, il galletto, simbolo del logo del SSC Bari, è applicato sul cuore senza l’ovale a racchiuderlo, come il vecchio scudetto degli anni ’90 disegnato dall’artista Piero Gratton.

La divisa di Antenucci e compagni presenta strisce rosse e bianche (leggermente scurite per dare un sapore vintage) su un pattern caratterizzato da un intreccio di tentacoli di polpo ed un colletto nero. Le maniche della maglia sono caratterizzate da delle bande banco e nere con una serie di marchi di Kappa al centro. Sul retro della maglia, sotto il colletto, è stata stampata la celebre frase del fondatore del Bari Calcio “Sappiate amare la Bari, guardatela sempre con occhi innamorati”.

Invece, la maglia che indosserà Emanuele Polverino è caratterizzata da un colore di fondo verde acqua, che riprende quello del mare di Bari, con impressa la stessa grafica tentacolare. Inoltre, ha le identiche strisce sulle maniche, la medesima scritta sul retro ed un colletto bianco.

Le due maglie pre-partita presentano lo stesso pattern con i tentacoli di polpo, una con il rosso come colore di fondo e la scritta “La Bari” bianca, l’altra con i colori invertiti.

Le divise sono ispirate a quelle prodotte da Kappa negli anni’90 per l’Athletic Club di Bilbao (stagione 1994/95) e per il Barcellona (stagione 1996/97).

Oltre ai calciatori, i pescatori di Bari si sono prestati come modelli per le nuove maglie a simboleggiare l’unione tra la squadra, la città, la sua gente ed il mare.