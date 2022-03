Il ritiro di Ash Barty è un segno del cambiamento della mentalità degli atleti

(di Emanuele de Laugier) – Il ritiro di Ash Barty dal mondo del tennis è sintomatico di come la nuova generazione di atleti vede la propria carriera e di come lo sport dovrà affrontare d’ora in poi la sfida per garantire un ambiente generale più sano per trattenere i suoi migliori talenti.

L’australiana numero uno al mondo ha annunciato mercoledì la sua decisione di ritirarsi, dopo aver raggiunto tutto ciò che si era prefissata in carriera (vincere Wimbledon e l’Australian Open), affermando di non avere piùla forza fisica, mentale ed emotiva per la vita del Tour.

Questo è il secondo ritiro dal tennis della 25enne. Aveva già abbandonato il gioco, nel 2014, perchè stava soffrendo di depressione.

L’australiana era poi tornata nel 2016, scalando rapidamente le classifiche e portandosi a casa anche 15 titoli in carriera, di cui 3 Grandi Slam. Tuttavia, nonostante i successi, non ha mai nascosto la sua antipatia per la vita in tournée e le sue battaglie con la nostalgia di casa.

A dimostrazione di ciò, quando il Covid-19 ha bloccato il WTA, Barty si era presa quasi un anno di pausa per rimanere a casa con la famiglia piuttosto che rientrare immediatamente nel circuito una volta ripresi i tornei.

Sul ritiro della tennista australiana, Reuters, agenzia di stampa britannica, ha intervistato vari esperti del settore per sentire le loro opinioni.

Phil de Picciotto, presidente e fondatore dell’agenzia sportiva Octagon, ha affermato che la decisione di Barty è indicativa della crescente consapevolezza dei giocatori sui costi personali coinvolti nel sostenere una carriera sportiva d’alto livello.

“Essere eccellenti in qualsiasi cosa richiede sacrifici. C’è un livello estremamente alto di dedizione richiesto a chiunque per svolgere un lavoro eccezionale”, ha detto de Picciotto a Reuters.

Inoltre, ha sottolineato l’importanza di migliorare l’ambiente generale degli atleti per ciascuna delle parti interessate nell’industria sportiva multimiliardaria.

“Questo è un obiettivo comune. Penso a tutti perché i brand, compresi i marchi umani, come gli atleti, in genere diventano più preziosi nel tempo. È conveniente per tutti che gli atleti giochino ad un livello elevato e sano il più a lungo possibile. È nell’interesse di ognuno costruire marchi e sostenere il loro successo. È molto più difficile continuare a ricostruire da capo di volta in volta”, ha affermato il presidente di Octagon.

Phil de Picciotto ha anche detto che gli atleti, che hanno già guadagnato tanti soldi in giovane età, hanno bisogno di cercare ulteriori stimoli per continuare a praticare a livello agonistico il loro sport.

Ash Barty, per esempio, si ritira con quasi 24 milioni di dollari di montepremi vinti in carriera, a cui vanno sommati anche gli introiti per le sponsorizzazioni.

Invece, per Ken Wong, professore di marketing alla Queen’s University di Kingston (in Ontario), la decisione di Barty di lasciare il tennis, così come la pausa che si era autoimposta, l’anno scorso, Naomi Osaka per concentrarsi sulla sua salute mentale, sono un chiaro segno di un cambiamento della mentalità tra i giocatori.

“Ora abbiamo due atlete che stanno dicendo: ‘Non mi interessa quali sono le conseguenze economiche’ -ammettiamolo, entrambe hanno abbastanza soldi per vivere per il resto dei loro giorni- ‘Perché ho bisogno di continuare a giocare?’”, ha detto Wong a Reuters. Secondo Forbes, Naomi Osaka ha guadagnato 57.3 milioni di dollari nel 2021.