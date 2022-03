Italia-Macedonia del Nord: incubo mondiale per gli Azzurri

E’ ufficiale. L’Italia non parteciperà al Mondiale di calcio del Qatar. E’ la 2a esclusione di fila nella storia degli Azzurri.

Dopo aver fatto sognare (appena 8 mesi fa) i tifosi con la vittoria all’Europeo (nella finale di Wembley), la Nazionale di calcio, stasera al “Barbera” di Palermo, non è riuscita a superare la Macedonia del Nord (in gol, solo al 92° minuto, con un tiro di Aleksandar Trajkovski – nella foto in primo piano il centravanti dell’Al-Fayha)

L’Italia non parteciperà al Mondiale di calcio per la seconda volta consecutiva nella sua storia. Dopo l’esclusione in concomitanza di Russia2018 (nel novembre 2017), in caso di vittoria avrebbero affrontato, nell’ultimo spareggio (il prossimo 29 marzo), il Portogallo di Cristiano Ronaldo.