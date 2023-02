Il Barça si muove sul mercato per uno shorts sponsor da 5 mln di euro

Nuove risorse in arrivo per il Barcellona, con l’obiettivo dichiarato di rilanciare la situazione finanziaria del top club della Liga spagnola. Secondo quanto riporta il quotidiano “Mundo Deportivo”, i catalani puntano a individuare, nelle prossime settimane, uno sponsor per i calzoncini di gara. E’ una prima assoluta per i blaugrana ma non in generale per il calcio iberico. Sia il Maiorca, sia l’Espanyol (seconda squadra della città di Barcellona), infatti, hanno già sperimentato questa via commerciale. Per questo nuovo format (“shorts sponsor”) il Barça ritiene di poter superare i 5 milioni di euro annui.