Sponsor: per StageUp (Il Futuro della Sponsorizzazione), nel 2023, si prevede una crescita dell’1,6%

Il dato emerge dalla 22ima Indagine Predittiva “Il Futuro della Sponsorizzazione” realizzata da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Il settore Sport nel 2022 è cresciuto del 2,1% raggiungendo quota € 768 milioni, con la Serie A di calcio, leader con il 61% degli investimenti, seguita da Serie A di Basket, Serie B di Calcio e Volley Maschile Serie A

L’industria della sponsorizzazione in Italia, nel 2022, è cresciuta del +8,2% rispetto al 2021. Il valore degli investimenti ha raggiunto quota 1,085 miliardi di euro. La 22ima Indagine Predittiva “Il Futuro della Sponsorizzazione”, realizzata da StageUp e ChainOn prevede che, nonostante la congiuntura sfavorevole e le forti incertezze legate alla guerra in Ucraina, per il 2023 ci sarà un’ulteriore modesta “crescita” degli investimenti fino a 1,102 miliardi di euro (+1,6%), crescita sospinta da cultura, intrattenimento e sociale. Il ritorno del mercato ai livelli pre-pandemici è previsto nel 2026.

I trend nel comparto sport

Nel corso del 2022 sono stati investiti 768 milioni di euro in sponsorizzazioni sportive con una crescita del +2,1% rispetto al 2021. Sul risultato hanno pesato l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di Calcio e una raccolta legata alle Olimpiadi 2026 non pari alle attese. Leader per raccolta è la Serie A di Calcio (61% di quota sul totale sport) seguita da Serie A di Basket (8%), Serie B di Calcio (6%), Volley Maschile Serie A (4%). Da un punto vista geografico gli investimenti al 70% si concentrano al Nord. Nel 2023 è prevista una sostanziale stabilità degli investimenti (-0,5% a € 764 milioni) in ragione della complessiva congiuntura economica e delle dinamiche interne al settore, come una soglia d’accesso ai top club calcistici ritenuta eccessiva da molti investitori e la crisi dello sport dilettantistico.

L a crisi dello sport di base

La ricerca 2022 mette in forte risalto la crisi delle società sportive di base. I dati evidenziano, rispetto un 2019, una contrazione dei ricavi da sponsorizzazioni del 70%, nonostante i provvedimenti governativi sul credito d’imposta del 50% sugli investimenti nel 2022 (come peraltro già negli anni 2020 e 2021). A questo dato, già di per sé indicativo, si unisce la contrazione delle entrate per corsi sportivi. Istat stima che nel 2021 solo il 12,7% delle famiglie residenti in Italia (3 milioni 300 mila) ha sostenuto spese per attività sportive (erano il 22,9% nel 2019). Si prevede che, in assenza di interventi di accompagnamento da parte del Governo e delle Regioni, 20.000 società sportive, il 23% del totale, chiudano o ridimensionino l’attività.

Giovanni Palazzi – Presidente di StageUp (nella foto in primo piano) ha dichiarato: Il mercato della sponsorizzazione nel 2022 ha continuato la sua ripresa con una crescita molto più marcata nei comparti di “cultura e spettacolo” e “sociale”. Lo sport però si conferma leader col 71% degli investimenti complessivi. Nel 2023 il settore sportivo manterrà una sostanziale stabilità grazie alla crescita dell’interesse degli investitori per basket, volley, tennis, golf e atletica di vertice. La ricerca mette in luce le difficoltà dello sport di base; in questa prospettiva riteniamo che alcuni provvedimenti governativi siano necessari per consentire un passaggio a organizzazioni dilettantistiche più manageriali e sostenibili, preservando le positive ricadute sociali, economiche e sulla salute dei cittadini. Tra queste possibili misure riteniamo di particolare importanza quelle, per l’incentivazione della pratica sportiva, con bonus per le famiglie più disagiate e detrazioni fiscali più ampie per le quote d’iscrizione a corsi, e il credito d’imposta per gli investimenti in sponsorizzazioni, che andrebbe reso strutturale.

Sei predizioni per il 2023

All’interno dell’Indagine sono contenute 6 predizioni per il comparto sport nel 2023:

1) L’affermazione del Metaverso

2) Blockchain e Intelligenza Artificiale cambieranno le sponsorizzazioni

3) Lo streaming continuerà a cambiare lo sport

4) Il digitale sarà sempre più dominante

5) Lo sport sarà sempre più al femminile

6) L’accelerazione del legame tra sport e sociale.