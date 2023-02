Apex Capital si unisce alla Thirty Five Ventures di Kevin Durant e Rich Kleiman

La società di investimento portoghese Apex Capital e Thirty Five Ventures (35V) di Kevin Durant (ala nei Phoenix Suns/NBA) e Rich Kleiman (manager dello stesso Durant) hanno annunciato il proprio investimento in ScorePlay, la società tecnologica con sede a Lisbona e New York che sta rivoluzionando l’ecosistema dei media sportivi.

APEX e 35V, entrambi fondi guidati da atleti, hanno investito in ScorePlay alla fine del 2022 e sono entusiasti di favorire la rapida crescita e l’espansione di ScorePlay negli Stati Uniti. ScorePlay ha già coinvolto finanziatori come Mario Götze (vincitore della Coppa del Mondo FIFA) e Nicolas Julia (CEO di Sorare) nell’ultimo anno, dove sono passate da 10 a 100 le organizzazioni sportive in tutto il mondo che utilizzano quotidianamente la piattaforma, dai club ai marchi e alle leghe.

ScorePlay sta costruendo un’infrastruttura mediatica per potenziare l’industria dello sport. La loro piattaforma AI centralizza i contenuti in un unico spazio di lavoro per i media, automatizzando attività manuali come l’indicizzazione e il tagging. Il motore mediatico di ScorePlay distribuisce quindi i contenuti rilevanti ad atleti, partner, emittenti e campionati. Semplificando l’approvvigionamento, la classificazione, la distribuzione e il consumo dei contenuti, ScorePlay apre nuove opportunità di guadagno per le organizzazioni sportive a tutti i livelli.

Koen Bosma, responsabile dei fondi di investimento di capitale di rischio di APEX Capital, ha dichiarato: “Conosco Victorien Tixier e Xavier Green da un po’ di tempo e ho visto l’impatto estremamente positivo di ScorePlay sui contenuti delle squadre sportive europee. Siamo entusiasti del team e del prodotto e siamo orgogliosi di giocare un ruolo nel loro successo”.

Victorien Tixier, CEO e fondatore di ScorePlay, ha aggiunto: “Siamo molto felici di poter lavorare con finanziatori così prestigiosi del settore. Poiché siamo entrati da poco negli Stati Uniti, questo è un grande momento per annunciare la partnership in via di sviluppo tra ScorePlay, APEX e 35V, che ci sarà di grande aiuto mentre puntiamo a un’enorme crescita e all’espansione negli Stati Uniti nel 2023” ha aggiunto.

APEX Capital è una società di investimento con sede in Portogallo che collabora con alcuni dei migliori atleti degli sport più noti al mondo – calcio, F1, golf, NBA, NFL, tennis, rugby e altri – per investire in imprese in fase iniziale che utilizzano la tecnologia per sconvolgere l’industria dello sport, dei media e dell’intrattenimento.