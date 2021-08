Idea brand “Costiera Amalfitana” per l’U.S. Salernitana in Serie A dopo 23 anni di assenza

Il brand della Costiera Amalfitana sulle maglie dell’U.S. Salernitana per il suo ritorno in Serie A dopo 23 anni di assenza. E’ l’idea lanciata dall’imprenditore locale e dirigente sportivo di lungo corso Salvatore Gagliano. Idea rimbalzata sui principali media del territorio.

“Ritengo, dopo questo periodo nebuloso del Covid, che indiscutibilmente ha arrecato non pochi danni all’economia dell’intera Costiera Amalfitana, che questa iniziativa potrebbe apparire sia come un’ottima occasione per essere vicini al nuovo assetto societario, che da qui a poco presumibilmente si insedierà, sia per rilanciare ancora di più nel mondo intero, l’immagine ed il buon nome della Costa d’Amalfi.

Ricordo a tutti che le gare del massimo Campionato italiano sono seguite in tutto il mondo, per cui il ritorno d’immagine di certo potrebbe risultare un bel vantaggio, facendo ritornare la divina Costa alle frequentazioni di sempre.

Nel caso il tutto dovesse riscontrare il consenso dei vari primi cittadini della Costiera, da Positano a Vietri sul Mare, si potrebbero coinvolgere nell’iniziativa gli albergatori, i ristoratori, bar e note pasticcerie, case vacanza, B&B e altri in generale.

Con l’aiuto di tutti potrebbe essere lanciato un bel progetto, in tempi relativamente brevi, con l’auspicio di poter rilanciare definitivamente, ai livelli che merita, il buon nome della nostra meravigliosa Costa, sia nell’intero nostro Paese, che in Europa e nel mondo intero». –

E’ l’appello rivolto da Salvatore Gagliano (già noto dirigente FIGC in Campania) che si rifà, di fatto, al modello “marketing” del Cagliari Calcio. Già da alcuni anni infatti il club sardo ha come main sponsor il brand turistico della Sardegna, che ha scelto il mondo del pallone per la diffusione dell’immagine del turismo sul territorio. Sulla divisa ufficiale dei rossoblù appare il marchio promo turistico regionale “Isola” (Artigianato Sardegna).