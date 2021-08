Helbiz sbarca sul Nasdaq. Nasce un nuovo colosso anche nel mercato OTT

Helbiz, leader globale della micro-mobilità, attraverso l’operazione di business combination con la Spac quotata in borsa GreenVision Acquisition è sbarcata a New York sul Nasdaq. L’iniziodelle negoziazioni sul Nasdaq è avvenuto lo scorso 13 agosto, con i nuovi ticker identificativi “NASDAQ: HLBZ” per le azioni ordinarie Helbiz e “NASDAQ: HLBZW” per i warrant Helbiz.

L’operazione ha portato entrate di cassa per 24,5 milioni di dollari. La quotazione permetterà a Helbiz di implementare il piano di espansione dei servizi di micro.mobilità in altre città d’Italia, d’Europa e degli Stati Uniti. Oltre a ciò permetterà di sviluppare le attività legate alle altre linee di business del gruppo: Helbiz Kitchen con i suoi servizi di food delivery e Helbiz Media con i suoi servizi di live streaming (soprattutto in ambito sportivo). Negli ultimi mesi ha acquisito i diritti domestici ed esteri della Serie B del presidente Mauro Balata per un controvalore pari a 14,5 milioni di euro. Helbiz Media in Italia vede la presenza di Matteo Mammì, già top manager di Sky negli anni passati.

Helbiz Media, che ha acquisito i diritti OTT, cioé delle partite visibili online, del Campionato di Serie B per le prossime 3 stagioni (2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024) è stata scelta dalla Lega Serie B anche come partner esclusivo per la distribuzione e commercializzazione dei diritti del Campionato di Serie B in tutto il mondo