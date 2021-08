Brescia Calcio Femminile: da domani squadra in ritiro a Sale Marasino

Sale Marasino. Il Brescia Calcio Femminile comunica che da domani mattina la prima squadra sarà in ritiro fino al 19 agosto a

Villa Kinzica” di Sale Marasino, e sosterranno gli allenamenti presso lo stadio “De Rossi” di Iseo. Dal 16 al 19 agosto saranno quattro le doppie sedute per le biancoblu, alle 10 e alle 16.30. Le Leonesse saranno ospiti esclusive del “, e sosterranno gli allenamenti presso lo stadio “De Rossi” di Iseo. Dal 16 al 19 agosto saranno quattro le doppie sedute per le biancoblu, alle 10 e alle 16.30.

Si precisa che l’albergo non sarà aperto al pubblico, mentre ogni allenamento sarà a porte aperte. Per gli operatori dell’informazione: l’accesso allo stadio di Iseo sarà libero, si prega di contattare l’ufficio stampa del BCF per concordare eventuali interviste ai tesserati, da effettuarsi in ogni caso al termine delle sedute.