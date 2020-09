Macron sposa il “classico” per le prime due maglie del F.C. Thun

L’F.C.Thun, squadra svizzera che milita in Challenge League, campionato di calcio elvetico, e Macron sponsor tecnico del club biancorosso, hanno svelato le maglie “Home” e Away” per la stagione 2020-2021.

La maglia “Home” mantiene i classici colori della società. La parte anteriore e centrale èrossa, mentre petto, spalle e maniche sono in bianco. Nella parte inferiore è presente una banda diagonale bianca all’interno della quale è inserita la stella a sette punte, simbolo della città, in stampa sublimatica. Il collo è alla coreana con bordi rossi. Il backneck è personalizzato con il logo del club e il motto “Wahri Lieb” che viene riproposto, ricamato in rosso, nel retro collo. Sul petto il Macron Hero a destra e il logo dell’F.C.Thun a sinistra. Shorts e calzettoni sono rossi.

La maglia “Away” è verde scuro con collo a V con bordi anteriori biancorossi. La caratteristica di questo kit gara è data dal disegno, in grafica embossata, del profilo delle montagne svizzere. I bordi manica e gli spacchetti laterali sul fondo maglia sono in verde fluo. Nel retro collo la frase “Wahri Lieb” è ricamata in verde fluo. Completano il kit da trasferta shorts verde scuro con dettagli verde fluo e calzettoni verde scuro con banda superiore verde fluo.

Entrambe le maglie hanno una vestibilità Slim e la presenza di inserti in micromeshconsente al capo una perfetta traspirabilità.

A caratterizzare le versioni “Home” e “Away” dell’F.C.Thun, così come tutti i capi tecnici realizzati dall’azienda italiana per il club svizzero, è l’icona del brand italiano: il Macron Hero. Il logo, che rappresenta la figura umana, si ispira alla punta della lancia che per definizione è dinamismo e rapidità.