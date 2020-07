I nuovi sponsor della Serie A ai tempi del Covid-19

L’ultima in ordine di tempo è la sponsorizzazione del retro maglia dell’Hellas Verona da parte di “Winelivery” (il logo nella foto in primo piano), giovane start up italiana di consegna vino (e non solo), che ha scelto di abbinare la propria immagine a quella degli scaligeri in occasione del match interno contro il Parma (per la cronaca vinto dai veneti per 3-2). Precedentemente a questa iniziativa sempre i gialloblù avevano firmato un contratto per due match con il marchio motociclistico Garelli.

Più in generale, il numero di aziende interessate ad investire nel calcio tricolore, ai tempi del Covid-19, è in costante crescita. Prima del Verona, ad esempio, vi è stato l’annuncio di Starcasinò.sport, portale informativo e di intrattenimento collegato al colosso dei casinò online, che ha lanciato una strategia multi-club, tra cui Milan e Genoa, per tornare ad essere visibile in Serie A.

Il record commerciale dei biancocelesti

La Lazio, in corsa per lo scudetto tricolore, è tra le società più attive in ambito marketing. Ha annunciato infatti l’ingresso di HQ Bet, come “regional betting partner” per il mercato asiatico (con particolare attenzione alla Cina). Una conferma dell’interesse delle aziende di scommesse per il marchio biancoceleste, già sponsorizzato sulla maglia (per una stagione) dai russi di MarathonBet.

Sul fronte “domestico” Frecciarossa, sponsor e treno ufficiale della società di Claudio Lotito, ha aumentato il proprio impegno economico (si stima almeno 1 milione di euro a stagione). E’ il nuovo sleeve sponsor sulla manica sinistra della divisa. Tra le novità il marchio Santero 958 (realtà piemontese specializzata in vini e spumanti) presente sui led bordocampo, ma soprattutto in sala stampa con il prodotto ben visibile durante le interviste con gli allenatori (operazione replicata anche dal marketing del Genoa).

Il Bologna calcio poi si sta specializzando in pubblicità virtuale: l’ultima operazione è stata firmata da Beretta salumi sul cerchio di centrocampo del Renato Dall’Ara. Sempre nello stesso settore, Infront Italy (advisor della Lega e di 10 club della massima serie sotto la guida di Alessandro Giacomini) sta offrendo a diversi clienti la possibilità di sfruttare le opportunità tecnologiche offerte dal virtual advertising.

A livello centrale poi la Lega calcio ha ufficializzato l’ingresso di Coca-Cola nel doppio ruolo di official partner e title-sponsor della Coppa Italia per questa e la prossima stagione sportiva.

Roma e Sampdoria presentano nuovi partner

Sull’altra sponda del Tevere la Roma ha ufficializzato tre nuovi contratti. Il primo vede Qatar Airways, già main sponsor di maglia (il contratto scadrà al termine della stagione 2021), sulle maglie del team giallorosso femminile. Debuttano due nuovi sponsor interessati al mondo dello sport e in particolare al calcio. Da un lato Edison energia, dall’altro Acronis (già firmato nel mese di dicembre), che si occuperà di fornire servizi di cybersecurity al club, potenziando nel contempo i servizi della biglietteria (in vista della prossima stagione).

Novità anche in casa Sampdoria, legatasi, per gli ultimi 12 turni di campionato, ad acqua San Bernardo (prende il posto di Invest come second sponsor di maglia). Sempre il brand ligure è pronto ad ufficializzare la sponsorship tecnica di Macron (nuovo fornitore del materiale gara per i prossimi cinque anni) in sostituzione degli spagnoli di Joma.

Il futuro è nelle “regional partnership”

Ulteriori novità sono attese dalle aree marketing della Roma (pronta ad un annunciare un regional partner per il mercato africano) e del Milan. I rossoneri annunceranno, solo al termine del campionato, un nuovo importante partner.

La nuova sfida che i club italiani dovranno lanciare, nei prossimi mesi, è soprattutto sui mercati esteri. Uno dei settori sponsorizzativi più sottovalutati è il segmento delle “regional partnership” (accordi commerciali che si sviluppano all’interno di aree geografiche delimitate). Le squadre top inglesi e spagnole vantano, in media, 20-30 collaborazioni in diversi settori. In Serie A la squadra più attiva è l’Inter, che, attraverso le relazioni del gruppo Suning, ha firmato, negli ultimi 12 mesi, una decina di sponsorizzazioni (dagli orologi sportivi al manifatturiero). La Juventus campione d’Italia, per il momento, è legata a tre aziende presenti sul mercato asiatico: Costa China (crociere), Dashing (profumi) e China Merchants Bank. Nella prossima stagione sfrutterà l’immagine di Cristiano Ronaldo per espandersi in Asia.