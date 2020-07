Tour de France: contenitore economico-sportivo del valore di 160 mln

Dopo oltre tre mesi di lockdown, il calcio è finalmente ripartito e apre, di fatto, la strada al resto dello sport professionistico. Se si analizza il mercato dei “Big Five”, i più importanti campionati europei di football, solo la Ligue1 francese ha scelto di fermarsi, mentre Premier League, Bundesliga, Liga e Serie A stanno provando, in tutti i modi, a terminare una stagione sfortunata.

La ripartenza non tocca soltanto il mondo del calcio e sono tanti i “grandi eventi” sportivi che sarà possibile seguire, tra la coda di questa estate e il prossimo autunno.

Il ciclismo torna alle competizioni

Tra agosto e ottobre 2020 , infatti, torna il calendario delle classiche di ciclismo e delle più importanti corse a tappe su strada. La “regina “di queste prove è, come da tradizione, il Tour de France.

L’evento transalpino taglia, quest’anno, ai tempi del Covid-19, il traguardo della 107ima edizione. Dal prossimo 29 agosto al 20 settembre 2020 si tornerà a parlare di “Grande Boucle”. Oltre 3.470 chilometri, per un totale di 21 tappe, con partenza da Nizza e arrivo sugli Champs Élysées nel cuore della metropoli Parigi.

Fin qui l’analisi tecnica di uno dei percorsi più affascinanti dell’UCI World Tour, ma la corsa organizzata da Amaury sport organization (A.s.o.) è un contenitore economico di assoluto livello nel mondo delle due ruote. Il volume d’affari infatti è compreso tra i 150 ed i 160 milioni di euro. Ben cinque volte superiore a quello del Giro d’Italia.

Il Covid-19 ha solo rallentato l’intera macchina organizzativa.

La nuova rassegna è l’evento-rinascita dello sport francese (alla luce dello stop forzoso della Ligue1). A confermare questa tesi la presenza strategica di oltre 30 emittenti tv, in rappresentanza di tutti i continenti: da Rai Sport a RTVE (Spagna), passando per ARD (Germania) o ancora VRT (Belgio) e NOS (Olanda), in rappresentanza dell’Europa, per proseguire con ESPN (America Latina e Caraibi), Zhibo TV e CCTV (Cina), SBS (Australia), J Sports (Giappone), fino a Flos Bike (Canada), Sky Sport (Nuova Zelanda) e a NBC Sports (Stati Uniti).

Complessivamente sono i diritti audiovisivi a rappresentare la fetta più importante della “torta” economica: 25 milioni arrivano direttamente da France Télévision, altri 60 milioni dal resto del plotone dei broadcaster internazionali. Il mercato delle sponsorizzazioni intercetta più di 35 milioni, Altri 20 milioni arrivano dallo sfruttamento del merchandising e delle attività di pubbliche relazioni; i restanti 20 milioni di euro sono frutto degli accordi con gli enti locali. Per ospitare la partenza o l’arrivo di una tappa del Tour, in molti casi, gli organizzatori sono costretti a delle vere e proprie “aste”, anche perché, lungo il percorso, si contano mediamente più di 800mila appassionati di ciclismo.

Nel 2019, ad esempio, la sola municipalità di Bruxelles ha pagato10 milioni di euro per ospitare due tappe nell’anniversario del cinquantenario della prima vittoria del campione Eddy Merckx al Tour. Anche in questa 107ima rassegna della corsa più emozionante al mondo, le prime tre maglie della corsa saranno sponsorizzate da Lcl (gialla), Skoda (verde) e dalla catena di ipermercati E.Leclerc (pois rossi). Rispettivamente verranno indossate dal numero uno della classifica, dal leader di quella a punti e dal miglior scalatore.

La “Grande Boucle” è il prodotto di punta di A.s.o.. Una struttura modulare che impiega più di 100 risorse, per arrivare a toccare il tetto delle 500 in concomitanza con il Tour. Gestisce, tra l’altro, anche la Vuelta di Spagna, la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi, una delle prove più dure del circuito internazionale a marchio UCI.