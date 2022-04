I giocatori del Milan indosseranno speciali maglie Puma, nate da un progetto di riciclo (RE:JERSEY)

Una immagine della maglia Puma (RE-JERSEY) per AC Milan

I giocatori del Milan indosseranno maglie speciali prima dell’inizio del match di Serie A contro la Fiorentina di domenica e del match di Serie A Femminile contro l’Inter il 7 maggio, realizzate con un innovativo metodo di riciclo da capo a capo, nell’ambito del progetto RE:JERSEY di Puma.

Con RE:JERSEY, Puma mira a ridurre gli sprechi e aprire la strada a modelli di produzione più circolari in futuro. Un progetto che ha al centro la sostenibilità, un valore fondamentale per il Milan, da sempre impegnato in iniziative sostenibili e di responsabilità sociale, con un’attenzione particolare alle giovani generazioni.

Mentre le divise da calcio Puma oggi sul mercato sono già realizzate al 100% in poliestere riciclato, le maglie RE:JERSEY che verranno indossate prima della partita di domenica sono realizzate con il 75% di maglie da calcio riutilizzate. Il restante 25% proviene da Seaqual Marine Plastic.

“Siamo entusiasti che AC Milan si sia unito a noi per far parte del progetto RE:JERSEY,” ha affermato Matthias Baeumer, General Manager BU Teamsport di Puma. “Vogliamo assumerci maggiori responsabilità quando si tratta della fine del ciclo di vita dei nostri prodotti e RE:JERSEY è un passo importante nel riciclo da capo a capo.”

Nel processo di riciclo utilizzato per il progetto RE:JERSEY possono essere utilizzati anche capi che riportano loghi, ricami e stemmi del club, in quanto il materiale viene scomposto chimicamente nelle sue componenti principali (depolimerizzazione). I colori vengono quindi filtrati e il materiale viene riassemblato chimicamente per creare un filato (ripolimerizzazione) che ha le stesse caratteristiche prestazionali del poliestere vergine.

Nell’ambito del progetto, AC Milan e Puma allestiranno dei contenitori per la raccolta, dove i fan potranno donare i loro vecchi capi in poliestere, che saranno utilizzati per il progetto RE:JERSEY.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan ha commentato: “Il Milan è un club che crede veramente nel valore sociale del calcio. La sostenibilità è un valore importante per tutti noi del Club e siamo consapevoli di dover fare la nostra parte per salvaguardare il futuro del pianeta. Siamo dunque lieti di aderire a questa iniziativa con il nostro partner PUMA e di far parte del progetto RE:JERSEY.”