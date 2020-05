Scarica la nuova app Sporteconomy per sistemi Android!

In queste settimane di lockdown non ci siamo mai fermati come agenzia giornalistica e struttura di comunicazione. Da oggi è disponibile la nuova app di #Sporteconomy su #GooglePlay per gli smartphone #Android realizzata da #Agesoftsrl.

https://play.google.com/store/apps/details?id=alo.news.sporteconomy&fbclid=IwAR0_Oexq1tIqrbwwZAyoWu_Ovu-hTvbjoBsPnRAwttshKepyQSrtkKoEnsE

Scarica gratuitamente la nuova app dell’agenzia Sporteconomy, facile, intuitiva e dalla grafica moderna (con rapido accesso a tutte le news e sezioni del portale) sul tuo smartphone Android, così da restare in contatto con il meglio dello Sports-marketing nel mondo! Anche per questo progetto Sporteconomy si è affidata alla Agesoft di Roma, nostro partner IT della struttura.