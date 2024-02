Gioco online, nuova “black list” dei Monopoli: oscurati altri 71 siti

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha aggiornato la “black list” con l’elenco dei siti non autorizzati alla raccolta di gioco in Italia. L’Adm, riporta Agipronews, ha disposto l’oscuramento di altri 71 siti, dopo che, nell’ultimo aggiornamento del 15 gennaio scorso, il totale dei siti inibiti aveva superato quota 10mila. L’accesso ai siti non autorizzati viene impedito per attuare le disposizioni contenute nell’articolo 1 della Legge Finanziaria 2006, per contrastare le truffe online legate al gioco d’azzardo.