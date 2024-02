Gioco illegale, 10 arresti in Campania: slot manomesse e scommesse online

Computer collegati con siti di gioco non autorizzati, slot machine non conformi o scollegate dalla rete Adm piazzate in diversi esercizi del territorio, il tutto a opera di un’associazione criminale internazionale. E’ quanto scoperto a seguito di indagini della Guardia di Finanza, coadiuvata dalla Procura di Napoli, che ha portato nella mattinata odierna all’esecuzione di dieci arresti tra custodie cautelari in carcere e domiciliari.

L’operazione, riferisce Agipronews, trae origine dal sequestro di un locale nel comune di Marano di Napoli, nel quale sono stati rinvenuti elementi indiziari di un complesso e strutturato sistema di raccolta abusiva delle scommesse gestito da un sodalizio transnazionale. Infatti, l’immobile, privo di insegna, risultava dotato di sistema di videosorveglianza, di maxischermi installati alle pareti e di terminali collegati a siti web “.com” (vietati dalla normativa italiana), riferibili ad una società austriaca priva di concessione per operare in Italia. Gli sviluppi delle indagini, condotte anche in territorio estero, hanno permesso di delineare l’esistenza di un’associazione criminale transnazionale dedita sia alla raccolta illegale delle scommesse online, sia alla collocazione in esercizi commerciali della provincia di Napoli di apparecchi e congegni da intrattenimento con vincita in denaro non conformi o manomessi, oppure conformi ma scollegati dalla rete telematica di Adm.