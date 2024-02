Al via il nuovo progetto del Master Universitario in Marketing e Management dello Sport

Al via ufficialmente i colloqui di selezione per accedere al “Master Universitario in Marketing e Management dello Sport” a.a. 2023 -2024 dell’Università di Roma Tor Vergata diretto dalla Professoressa Simonetta Pattuglia che giungerà così alla sua XXII edizione. I prossimi appuntamento per i colloqui saranno il 23 febbraio ore 15.00 e il 21 marzo alle ore 10.00.

Basato sul know-how consolidato dell’Area Sport Management della Facoltà di Economia della stessa università, attiva dal 1995 con ricerche, pubblicazioni e convegni, il Master è diretto dalla prof.ssa Simonetta Pattuglia.

“Il perdurare delle difficoltà pandemiche, ambientali e belliche rende ancor più necessaria una capacità innovativa funzionale a sviluppare la produttività del sistema sportivo allargato, tenendo conto delle nuove tipologie di domanda ma anche di una concorrenza, nazionale e internazionale, sempre più agguerrita” ha commentato il prof. Sergio Cherubini, Presidente del Master.

Più di 1.500 ore di attività didattica: un mix metodologico innovativo che prevede lezioni frontali, casehistories, workshop, seminari, sopralluoghi didattici, lezioni da remoto, project work e tre mesi di stage con report finale o progetto operativo.

Qualche esempio? I sopralluoghi presso Internazionali BNL di Tennis, Stadio Olimpico, Foro Italico, Figc o le ricerche su Campionati mondiali di calcio, Tour de France, Cristiano Ronaldo e il marketing degli atleti, Roland Garros, Gran Premio Automobilistico d’Italia, Coppa Sei Nazioni di Rugby, Coppa America di Vela, Ryder Cup di Golf.

“I nuovi strumenti della comunicazione e del marketing digitale hanno aperto nuovi scenari e nuove opportunità per la sports industry, ed il Master – a maggior ragione in questo periodo critico non ancora pienamente post pandemico – è in linea con le nuove tendenze per rispondere alla richiesta del mercato del lavoro di nuove figure professionali” – ha dichiarato la prof.ssa Simonetta Pattuglia (nella foto sopra), Direttore del Master.

Il Master Universitario in Marketing e Management dello Sport si propone di formare i prossimi dirigenti del sistema sportivo allargato, in grado di affrontare con successo le sfide del terzo millennio e rispondere adeguatamente alle esigenze dirigenziali e manageriali poste dalle moderne organizzazioni sportive e dalle imprese ad esse collegate.

I possibili iscritti sono operatori in Organizzazioni sportive o società ad esse collegate, in possesso di titolo di laurea e neo-laureati che intendono specializzare il loro corso di studi sulle problematiche economico-gestionali, in specie di marketing e comunicazione, associate allo sport, aggiornando o completando la propria preparazione anche con riferimento agli sviluppi tecnologici e internazionali che caratterizzano sempre più la “Sports Industry”.

Introduzione al management dello sport, progettazione e gestione degli impianti eventi ed heritage sportivi, Marketing e sponsorizzazioni sportive, internazionalizzazione e tecnologie, aziendalizzazione delle organizzazioni sportive, comunicazione e media sportivi, strategie e organizzazione: questi sono solo alcuni dei moduli che verranno affrontati dagli studenti insieme ai docenti e ai professionisti con cui avranno modo di confrontarsi durante il percorso.

GLI STUDENTI DELLA PRECEDENTE EDIZIONE e le PROSPETTIVE

Gli studenti della precedente edizione hanno composto un gruppo eterogeneo. Il 38% degli studenti proviene da Scienze Motorie; un altro 31% da facoltà di Economia e Management; il 23% dalla laurea in Comunicazione e il restante 8% dalla laurea in Statistica. Per quanto riguarda l’occupazione pre-immatricolazione, l’85% è junior e il 15% senior (executive).

Ad oggi le opportunità occupazionali legate al settore sportivo ed al suo indotto coinvolgono un numero elevato di aziende e istituzioni e, proprio grazie al titolo di Master Universitario di I° livello (con 60 crediti formativi) riconosciuto anche dalla Pubblica Amministrazione, gli studenti possono trovareoccupazione in realtà come Federazioni, Leghe, associazioni e società sportive; Società di gestione di impianti e centri sportivi; Agenzie di marketing e pubblicità; Agenzie e società di organizzazione di eventi; Società di consulenza operanti in campo sportivo; Agenzie ed istituzionioperanti nel campo della formazione sportiva; Imprese radio-televisive; Redazioni di giornali e prodotti editoriali multimediali; Aziende che sponsorizzano lo sport; produttori di beni e servizisportivi; Associazioni territoriali o settoriali di impresa; Imprese di servizi turistico-sportivi.

LE REALTÀ IN CUI SONO STATI COINVOLTI GLI STUDENTI

Gli specializzati della precedente edizione sono stati coinvolti in realtà note a livello internazionalecome FIT Federazione Italiana Tennis, Amsterdam Arena; AON; Lotto; Pallacanestro Virtus Roma; Opes Italia; FCM Football Club Messina; S.S. Lazio; A.S. Roma; U.S. Città di Palermo; U.S. Lecce; Juventus; ACI; Pescara Calcio; FIR Federazione Italiana Rugby; Atleticom; Roma Capitale; AscoliCalcio; FIM Federazione Motociclistica Italiana; Lega PRO, Decathlon; FIN Federazione Italiana Nuoto; Centro Sportivo Santa Maria.

I PARTNER

Sport e Salute; FIGC; FIC Federazione Italiana Canottaggio; S.S. Lazio; FIR Federazione Italiana Rugby; Federazione Italiana Badminton; Federazione Italiana Pallavolo; Atleticom; Cus Roma Tor Vergata: ACI; Orlandina Basket; Goal; Comune di Chianciano Terme; Premio Aldo Biscardi alla comunicazione e allo Sport; Opes Italia; Sailbiz.

Per tutti i dettagli sul Master e sui requisiti di ammissione consultare il link: https://web.uniroma2.it/it/percorso/didattica/sezione/marketing_e_management_dello_sport