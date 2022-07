Genoa CFC sceglie la tecnologia SAP per le operazioni e attività sportive

Il Genoa CFC è la prima società calcistica italiana a scegliere la tecnologia di SAP per il proprio percorso di digital transformation e per gestire in cloud tutte le sue operazioni e attività sportive con il supporto di SAP Sports One e SAP Analytics Cloud.

Queste soluzioni forniscono al Genoa CFC una piattaforma unica che integra processi e dati, gestione del tempo di partite e attività, pianificazione e monitoraggio delle prestazioni, e consolidamento dei dati tra le diverse aree dell’organizzazione.

SAP Sports One offre soluzioni digitali per aiutare società e associazioni sportive a operare al meglio. Con strumenti creati per ogni area di un club sportivo, la soluzione supporta queste realtà nella pianificazione, comunicazione, acquisizione di informazioni e processo decisionale basato sui dati. SAP Sports One comprende funzionalità per gestire la squadra in tutte le sue fasi: programmazione delle sessioni di allenamento, gestione della forma fisica dei giocatori, analisi delle performance, gestione dei dati, e coinvolgimento dei giocatori su qualsiasi dispositivo attraverso una piattaforma di collaborazione di semplice utilizzo.

Per le analisi del pre e dopo partita, la piattaforma SAP Sports One è inoltre in grado di supportare l’integrazione di fornitori di contenuti, come ad esempio STATSports e InStat. Combinando i dati interni con quelli provenienti da fonti esterne, le informazioni disponibili aiutano il Genoa CFC a personalizzare gli allenamenti, prevenire infortuni, adattare le tattiche di gioco e trasformare l’intera squadra in un team vincente.

Grazie alla semplicità e intuitività della sua interfaccia, SAP Sports One aiuta il management del Genoa CFC ad avere sotto controllo tutti i contratti e gli accordi stipulati con i giocatori e lo staff tecnico, tutte le informazioni relative alla crescita e sviluppo di un calciatore, le sue statistiche di gioco, lo storico degli infortuni, e comunicare direttamente con la squadra sia in chat room di gruppo che singole per condividere ad esempio le informazioni logistiche legate alle trasferte di campionato (punto e orario di ritrovo, equipaggiamento tecnico e documenti necessari).

Tra le funzionalità disponibili, la tecnologia SAP permette di analizzare i punti di forza e quelli critici di una squadra avversaria, consentendo un allenamento tecnico e tattico specifico per ogni situazione e, nel caso dei portieri, fornendo le indicazioni dei rigoristi avversari con lo storico degli ultimi rigori calciati grazie alla funzione penalty insights.

All’interno della collaborazione tra Genoa CFC e SAP, il ruolo di SAP Analytics Cloud, lo strumento di estrazione e analisi dei dati provenienti da SAP Sports One, è quello di fornire allo staff tecnico le risposte e i dati corretti per la gestione completa della squadra, come ad esempio evitare ai giocatori carichi di lavoro eccessivi in allenamento potendo analizzare l’intensità delle sessioni di preparazione per un determinato periodo di tempo. SAP Analytics Cloud consente infine di analizzare i dati di diverse aree del club, inclusi quelli relativi a scouting, salute dei giocatori, allenamenti e partite.

“Come Genoa riconosciamo l’importanza di utilizzare tecnologia innovativa per sviluppare il Club e i nostri giocatori”, commenta Johannes Spors, General Manager, Genoa CFC. “Vogliamo perciò essere al top in questo campo, e con SAP abbiamo fatto un grande passo per portare la nostra società a un livello superiore”.

“Nella sua complessità il mondo del calcio è sempre più assimilabile alla gestione di un’azienda, con processi e operation simili ed è per questo che le nostre soluzioni si adattano bene al contesto sportivo moderno. La nostra esperienza di 50 anni nel mondo del business, la nostra capacità di sviluppare soluzioni e tecnologie per le imprese di ogni settore e dimensione ora tornano molto utili anche al Genoa CFC, e a tanti altri club calcistici che stanno già utilizzando SAP Sports One per migliorare le performance dei loro team. Siamo orgogliosi di essere partner di Genoa CFC e aiutarlo a diventare un’organizzazione sempre più intelligente dentro e fuori dal campo”, ha dichiarato Achim Ittner, Global Business Development Director Sports, SAP SE.