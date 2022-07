Guida agli Europei di Calcio Femminile. Il libro disponibile su Amazon

Da oggi è acquistabile online su Amazon la “Guida agli Europei di Calcio Femminile”, un libro edito da L Football, il magazine del calcio femminile italiano.

Cento pagine per seguire al meglio la Nazionale femminile italiana di calcio ma anche tutte le stelle del torneo, curiosità, statistiche, i gironi, le squadre, gli stadi e tutti i segreti della kermesse continentale. Una Guida completa destinata ad appassionati, addetti ai lavori ma anche a chi si avvicina per la prima volta al calcio delle donne.

Un libro da collezionare, disponibile in versione cartacea al prezzo di copertina di 10,30 euro, su Amazon all’indirizzo: https://amzn.to/3Ibw6na

Gli Europei di calcio femminile, che si terranno in Inghilterra dal 6 al 31 luglio, sono infatti uno degli eventi più attesi nel mondo degli sport femminili. L’edizione 2022 di Uefa Women’s Euro è destinata a bruciare ogni record di pubblico, di telespettatori e di introiti. Una visibilità planetaria che testimonia il crescente interesse verso il calcio femminile.

All’indomani del cambio di status delle calciatrici italiane di serie A, diventate professioniste, la Nazionale della ct Milena Bertolini affronta la rassegna continentale con grandi ambizioni, dopo l’exploit dei Mondiali di Francia 2019.

“L’idea de La Guida agli Europei di Calcio Femminile è nata diversi anni fa per proseguire nella nostra mission di far conoscere a un pubblico sempre maggiore il calcio delle donne. – Ha dichiarato Giuseppe Berardi fondatore ed editore di L Football. – “È con enorme piacere e orgoglio che presentiamo questo libro frutto dell’impegno e della passione che la redazione mette quotidianamente in tutte le attività. Un ringraziamento particolare va alla direttrice Tiziana Pikler perché senza di lei questo progetto non avrebbe mai visto la luce”.

“È la prima volta che il team di L Football si cimenta in un prodotto editoriale così ambizioso”, dichiara la direttrice di L Football Tiziana Pikler, “un plauso va soprattutto a loro che hanno saputo dare vita a una vera e propria cassetta degli attrezzi per poter seguire al meglio Euro 2022”.