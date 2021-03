TUDN SI ASSICURA I DIRITTI DI LINGUA SPAGNOLA DELLA COPA AMERICA 2021

(di Lorenzo Di Nubila) – La società di media statunitense Univision ha confermato l’acquisizione dei diritti esclusivi in lingua spagnola per la Copa América 2021.

Per l’edizione 2021, ospitata in Argentina e in Colombia, la rete sportiva TUDN di Univision avrà accesso a 28 partite. L’accordo, concluso con Conmebol, include anche la Copa América femminile e le qualificazioni olimpiche maschili.

Oltre alla Copa América, l’offerta TUDN include anche la Concacaf Gold Cup 2021 e l’Uefa Euro 2020, con più di 120 partite che verranno trasmesse in novanta giorni.

Univision vanta un impressionante portfolio sui diritti calcistici, come ad esempio la Liga MX (massima serie messicana), la Uefa Champions League, la Uefa Europa League e la Major League Soccer. La rete ha anche i diritti sulla Nazionale di calcio messicana, così come sulle squadre maschili e femminili degli Stati Uniti. Secondo i dati Nielsen, TUDN rappresenta il 57% di tutti gli spettatori di calcio negli Stati Uniti dal 2007.