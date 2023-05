Foodspring conferma la presenza a RiminiWellness 2023 per il lancio di Hyrox in Italia

RiminiWellness, la manifestazione internazionale più rilevante in Italia dedicata all’ecosistema del wellness, torna per la sua 17esima edizione dall’1 al 4 giugno presso il quartiere Fieristico di Rimini; l’evento presenta tutte le principali realtà del settore, dai produttori di attrezzature per l’attività fisica alle palestre, dalla formazione alle associazioni di categoria, dalle medical spa ed health center fino alle scienze riabilitative a operatori del turismo.

Foodspring, azienda europea di fitness food, sarà presente per il quinto anno, con uno stand di 80mq allestito per accogliere appassionati di fitness di tutti i livelli. Ricco il palinsesto di attività: workout di gruppo guidati da coach esperti e influencers foodspring, cooking sessions con due momenti della giornata dedicati a colazione e aperitivo fit – una novità di quest’anno – e la possibilità di acquistare e testare first hand, la gamma di prodotti by foodspring, in un booth vendite dedicato all’interno della zona expo.

Foodspring offrirà fino a 50 workout-matt a corpo libero per chiunque desideri divertirsi e sudare con un team di esperti di fitness e nutrizionisti, momenti di fatica ad alta intensità, che si alterneranno a cooking sessions ideate ad hoc per gustare ricette deliziose e funzionali powered by foodspring e i cui benefici saranno evidenti immediatamente nel post workout.

Fra gli eventi inediti di quest’anno RiminiWellness ospiterà il debutto di HYROX in Italia, il rinomato brand di fitness races indoor di cui Foodspring è Official European Nutrition Partner in UK, DACH e Spagna dallo scorso anno. La competizione internazionale, che conta già oltre 40 gare in 3 continenti e migliaia di atleti e di palestre affiliate in tutto il mondo, è accessibile a tutti con un livello minimo di fitness, poiché gli allenamenti non richiedono una tecnica complessa. È concepita per atleti dilettanti e professionisti ed esordirà proprio a Rimini Wellness per la prima volta in Italia nel corso di due giornate, il 2 e 3 giugno. Tutte le gare HYROX seguono lo stesso format, che combina 8 km di corsa con 8 allenamenti funzionali: SkiErg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jumps, Rowing, Farmers Carry, Sandbag Lunges e Wall Balls.

HYROX è una competizione inclusiva poiché alla portata di tutti coloro che desiderano mettere alla prova la propria resistenza fisica e mentale. È praticabile insieme ad amici, colleghi e parenti o in compagnia del proprio “gym buddy”. La gara prevede la possibilità di iscriversi in solitaria, in coppia, o in un gruppo di 4, nella modalità staffetta. Ciascuna delle categorie differisce in funzione dell’età dei partecipanti, delle ripetizioni effettuate e dei pesi scelti.

In occasione di RiminiWellness, Foodspring affiancherà HYROX con un corner e fuel station dedicati agli atleti e predisporrà una recovery area riservata ai concorrenti, a cui verrà fornito un prodotto Foodspring per ricaricarsi nel post workout.

Stefano Deantoni, Direttore Marketing Infront in Italia, detentore del 51% di HYROX e responsabile della gestione del brand sul territorio Italiano, si è espresso con soddisfazione in merito all’affiancamento da parte di Foodspring per il brand durante RiminiWellness. “Foodspring ci supporterà con la sua esperienza e i suoi prodotti nel sostenere gli atleti in competizione nei giorni di gara, aiutandoli affinché possano performare al meglio, ciascuno secondo le sue capacità”.

La collaborazione tra Foodspring e HYROX è l’unione perfetta di due brand la cui mission comune è l’ottimizzazione dei risultati di fitness e di salute. La variegata gamma di prodotti foodspring, caratterizzata da formulazioni di altissima qualità e orientate alle prestazioni, è la soluzione ideale per sostenere le dure sessioni di allenamento HYROX, massimizzare il recupero fisico e mentale e valorizzare i progressi ottenuti dagli atleti dentro e fuori dal campo di gara.

“Per Foodspring, supportare HYROX in eventi italiani importanti come RiminiWellness, è fondamentale non solo per rendere accessibile lo sport a sempre più persone ma anche per rafforzare la partnership tra le due realtà e consolidare la presenza del nostro brand sul mercato”, ha commentato Giulia Valbonesi, Brand Activation Manager IT/ES.