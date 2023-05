Lollobrigida (Masaf): “Ippica non può vivere di ricordi, guardare al futuro per rilanciare l’attività”

L’ippica “è uno sport che non può vivere di ricordi. Dobbiamo guardare al futuro per rilanciare un’attività che prima coinvolgeva migliaia di persone, non solo appassionati”. Come ricorda Agipronews lo ha detto Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, intervenuto lo scorso 1° maggio in occasione del Gran Premio di Ippica di Agnano, a Napoli. “Guardiamo con interesse al modello francese della corsa Gran Prix d’Amerique – ha aggiunto -, e sono convinto che l’Italia possa raggiungere in Europa simili livelli di coinvolgimento e pubblico. Gli allevatori, i driver e tutti gli operatori del comparto dimostrano che il nostro settore è tra i più prestigiosi e può tornare ad essere competitivo”.