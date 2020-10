Fondazione Laureus Italia Onlus con il supporto di Mercedes-Benz a sostegno dei minori in difficoltà socio-economica

Sono diciassette, distribuiti su quattordici regioni, i concessionari Mercedes-Benz che ad oggi hanno deciso di sposare la causa della Fondazione Laureus Italia, sostenendone le attività attraverso una donazione per ogni autovettura venduta.

Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes Benz Italia e membro del Board della Fondazione Laureus, commenta così l’iniziativa: “Sono molto orgoglioso che anche la nostra Rete sul territorio sia scesa in campo a fianco della Fondazione Laureus Italia, soprattutto in un momento così delicato per il nostro Paese, sia dal punto di vista sociale che economico.

Dal 2005, Laureus Italia sviluppa e sostiene numerosi progetti rivolti a minori che vivono in realtà di forte deprivazione socio-economica, aiutandoli a sentirsi parte di una comunità. La Fondazione collabora con più di 70 realtà territoriali e coinvolge oltre 30 Ambassador, campioni dello sport e non solo. Oltre al supporto dei minori in difficoltà, la Fondazione Laureus Italia Onlus si rivolge anche ad allenatori, educatori e insegnanti attraverso percorsi formativi.

La Fondazione Laureus, infatti, utilizza lo sport come strumento di inclusione e contrasto della povertà educativa per accompagnare i minori nel loro percorso di crescita. Le attività hanno luogo nelle periferie delle grandi città tra cui Milano, Roma, Genova, Napoli, Catania e Torino e coinvolgono e supportano oltre 1900 bambini nella pratica di 18 diverse attività sportive, tra le quali calcio, basket, surf, judo e molte altre.

Daria Braga, Direttore di Laureus Italia, sottolinea che: “Proprio questi bambini, che già vivevano in contesti di fragilità, sono stati fra i più colpiti dalla situazione emergenziale. Per questo, oggi più che mai, abbiamo bisogno di fare squadra e di unire le forze per continuare ad aiutare i nostri bambini”.

Le concessionarie che hanno aderito all’iniziativa sono: Autoelegance s.r.l., Autoindustriale srl-GmbH, Barbuscia S.p.A, Bonera S.p.A, Comer Sud S.p.A, Crema Diesel S.p.A., De Stefani S.p.A, GMG S.p.A, Gino S.p.A, Gruppo Autotorino S.p.A., Maldarizzi Automotive, Mercedes-Benz Roma S.p.A, R. STAR S.p.A., Ugo Scotti s.r.l., StarEmilia s.r.l., Stefauto S.p.A. e Venus S.p.A.