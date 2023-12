FIPE: Nel week end a Roma le Finali dei Campionati Italiani Assoluti di Pesistica Olimpica

In pedana Massidda, Pizzolato, Miserendino e tanti altri Campioni Azzurri.

I migliori pesisti italiani sono attesi a Roma nel week end per le Finali dei Campionati Assoluti di Pesistica Olimpica. 57 uomini e 59 donne che hanno superato il primo step delle qualifiche regionali e che ora approdano alle finali dove incontreranno il meglio del panorama italiano.

Lo scenario sarà ancora una volta il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito (CSOE) alla Cecchignola di Roma, a Largo dei Portabandiera, 3, sabato 16 dalle 8.30 alle 20.30 e domenica 17 dalle 8.30 alle 16.30.

In pedana troveremo il campione del Mondo nella categoria 81 kg, Oscar Reyes Martinez, che gareggerà sabato alle 18.30; il vicecampione del Mondo nella categoria fino a 61 kg, Sergio Massidda, che competerà eccezionalmente nella categoria fino a 67 kg (domenica alle 14.30) deciso a strappare i record italiani al collega di Nazionale e amico Mirko Zanni, che gareggerà nella 73, nuova categoria olimpica. Vedremo in pedana anche Nino Pizzolato, fresco di bronzo al Grand Prix di Cuba dove i 380 kg sollevati lo hanno scaraventato nella top ten della ranking list per i Giochi di Parigi 2024. Nel comparto femminile vedremo Lucrezia Magistris e Giulia Miserendino, anche loro in corsa per i Giochi olimpici; la Campionessa Europea U15 Sara Dal Bò e poi tanti talenti Azzurri, da Celine Delia a Genna Toko Kegne, da Rebecca Caffò a Greta De Riso.

Ospite dell’evento sarà il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, che sabato alle 13.30 premierà i due campioni Oscar Reyes Marinez e Sergio Massidda per i loro eccellenti risultati mondiali.

Per l’occasione la FIPE ha annunciato l’inizio della collaborazione con RAI SPORT, che trasmetterà una sintesi di circa 50 minuti delle finali dei Campionati Assoluti che andrà in onda la settimana successiva alla gara. Questa collaborazione rappresenta un grande passo verso la promozione della nostra disciplina e dei suoi protagonisti raggiungendo spettatori di tutta Italia. Verranno offerti l’accesso esclusivo a contenuti dietro le quinte, analisi tecniche e approfondimenti, grazie al commento del giornalista Giacomo Capuano e del supporto tecnico del Direttore Tecnico della nazionale Sebastiano Corbu.