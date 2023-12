Puma firmerà dal 2024 la nazionale di calcio neozelandese (NZFF)

Puma ha annunciato oggi una nuova partnership a lungo termine con la New Zealand football federation, che avrà inizio nel 2024 (nella foto in primo piano .

Johan Adamsson, Global Director of Sports Marketing & Licensed di Puma, ha dichiarato: “Siamo lieti di collaborare con il New Zealand Football. Il calcio è uno degli sport in più rapida crescita in Nuova Zelanda e siamo entusiasti di poter continuare la crescita del bel gioco nella regione dell’Oceania. Siamo entusiasti dell’ambizione della NZF e non vediamo l’ora di perseguire insieme il successo sulla scena internazionale”.

Andrew Pragnell, Ceo di New Zealand Football, ha dichiarato: “Questa è una nuova ed entusiasmante partnership che porterà le nostre squadre nazionali e il New Zealand Football ad un livello superiore. L’impegno di Puma per l’eccellenza è in linea con la nostra ambizione di associazione calcistica di alzare continuamente il livello del gioco in Nuova Zelanda. Il calcio è il più grande sport di partecipazione del Paese e questa partnership gli darà il sostegno che merita per continuare questa crescita straordinaria”.

La prima vetrina internazionale con l’abbigliamento Puma è prevista per febbraio 2024, ponendo le basi per un anno di eccellenza sportiva.

Puma equipaggerà con orgoglio tutte le 10 squadre nazionali di calcio neozelandesi, comprese le squadre maschili e femminili dall’U-17 alle squadre senior, oltre alle squadre di futsal e alla squadra di eFootball.

Vantando una storia illustre, la squadra maschile, nota come All Whites per la sua iconica maglia bianca, ha partecipato due volte alla Coppa del Mondo (1982 e 2010) e si è assicurata la vittoria nella Coppa delle Nazioni OFC per cinque volte. La squadra femminile, le Ford Football Ferns, ha dimostrato la sua bravura nella Coppa del Mondo femminile per sei volte e ha conquistato la Coppa delle Nazioni OFC per sei volte.

Nel 2024 la Nuova Zelanda sarà rappresentata ai Giochi Olimpici di Parigi e la squadra maschile di futsal, i Futsal Whites, disputerà la sua prima Coppa del Mondo di futsal.

La Nuova Zelanda sta assistendo a un’impennata di talenti calcistici, con un numero di giocatori che partecipano a livello internazionale ed europeo mai visto prima. Essendo uno degli sport in più rapida crescita nel Paese, la popolarità del calcio sta raggiungendo nuove vette, ulteriormente accelerate dal successo della co-conduzione della Coppa del Mondo femminile con l’Australia nel luglio e agosto 2023.