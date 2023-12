Puma non rinnova la sponsorship tecnica della nazionale d’Israele

(di Marcel Andrè Vulpis) – “Dal 2024, Puma non fornirà più attrezzature alla nazionale dopo aver deciso di non rinnovare il contratto con la Federcalcio israeliana”. Una partnership nata cinque anni fa nella stagione 2018. La nazionale maggiore è al 71° posto del ranking FIFA*.

Con queste poche righe il colosso tedesco dello sportswear ha confermato il mancato rinnovo della sponsorizzazione tecnica in esame. L’annuncio arriva soprattutto dopo le indiscrezioni, degli ultimi giorni, del Financial Times.

Secondo gli addetti ai lavori alla base di questa decisione ci sarebbe anche la politica di boicottaggio, in atto da parte di attivisti palestinesi (portata avanti in tutta Europa), proprio contro l’azienda di Herzogenaurach. Gli attivisti infatti accusano, già dal 2018, Puma di sostenere gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, considerati illegali dalla maggior parte della comunità internazionale, dato che l’IFA (la Federcalcio israeliana) include club di calcio con sede proprio in questi insediamenti. Puma, dal canto suo, ha sempre sottolineato come l’azienda sponsorizzi le diverse selezioni nazionali e non i club israeliani.

“I negozi del brand in alcune città occidentali sono stati presi di mira con manifestazioni nelle ultime settimane, evidenziando le insidie che le questioni geopolitiche possono creare per le multinazionali” ha sottolineato il Financial Times in un passaggio dell’articolo sul caso Puma-Israele.

*Nel 1994, dopo una lunga procedura, la Federcalcio israeliana è entrata ufficialmente nella UEFA. Le squadre più forti del paese, come Maccabi Haifa FC, Hapoel Tel-Aviv FC e Maccabi Tel-Aviv FC, si stanno gradualmente imponendo nelle competizioni europee. Il Maccabi Haifa si è qualificato due volte per la fase a gironi della UEFA Champions League 2002/03 e l’Hapoel Tel-Aviv ha raggiunto i quarti di finale di Coppa UEFA. Sia Maccabi Tel-Aviv che Hapoel Beer Sheva hanno anche raggiunto i sedicesimi di UEFA Europa League.