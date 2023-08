Ferrarelle si lega per 2 stagioni alla AS Roma. Sarà l’acqua ufficiale/partner del club

“L’AS Roma è un club che da anni colleziona risultati rilevanti in campo e fuori, classificato dalla rivista Forbes come il 23° club di calcio europeo con il maggior valore al mondo nonché 10° squadra sportiva più innovativa secondo Sports Innovation Lab. Come Ferrarelle siamo orgogliosi di diventare Official Partner del club e supportare i giocatori, tutto il team e anche i tifosi nel celebrare una passione tra le più straordinarie in Italia: quella del calcio. Un impegno quello di Ferrarelle nel supporto delle comunità e delle loro passioni che prosegue ormai da anni e che trova in questa collaborazione una nuova connotazione”, afferma Gabriele Monda, Head of Marketing di Ferrarelle Società Benefit.